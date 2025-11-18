Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Doğaseverler Kulübü iş birliğiyle “İklim Dirençliliği ve Doğa Temelli Çözümler Konferansı” düzenleniyor. 23 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek etkinlik, kentin iklim değişikliğine karşı stratejilerini tartışmak üzere önemli bir platform oluşturuyor.

Uzmanlar kentlerin geleceğini masaya yatıracak

Konferansta, şehirlerin iklim değişimine uyum sağlaması ve doğanın sunduğu sürdürülebilir çözümler konusunda deneyim ve bilgiler paylaşılacak. Etkinlikte konuşma yapacak isimler arasında Saadet Çağlın (İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı), Prof. Dr. Harun Raşit Uysal (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi), Gökhan Özdemir (Veteriner İşleri Dairesi Başkanı), Hüseyin Öztürk (Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü) ve Muhammet Ensari (İzmir Doğaseverler Kulübü Başkanı) yer alıyor.

Doğa temelli çözümler gündemde

Konferans boyunca, yeşil alan planlamasından kent ekosistemlerinin güçlendirilmesine, biyoçeşitliliğin korunmasından dayanıklı şehir politikalarına kadar geniş bir yelpazede doğa temelli çözüm önerileri ele alınacak. İzmir’in sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunması beklenen etkinlik, çevreye duyarlı tüm yurttaşları buluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik detayları

Tarih: 23 Kasım 2025, Pazar

Saat: 14.00

Yer: Kültürpark Gençlik Tiyatrosu (Cumhuriyet – Kahramanlar Kapısı)

İletişim: 0232 293 9551