Son Mühür- AK Parti Urla Belediye Meclis Üyesi Ümit Arslan, ilçede uzun süredir devam eden altyapı sorunları nedeniyle İZSU’yu sert sözlerle eleştirdi. Arslan, Urla’da kazılıp bırakılan yollar, sık sık patlayan su hatları ve her yağmurda taşan logarların artık ilçe halkının sabrını taşırdığını belirtti.

“İZSU KAZMIŞ, PATLATMIŞ, BIRAKMIŞ”

İZSU’nun ilçede yürüttüğü çalışmaların planlı olmaktan çok uzak olduğunu söyleyen Arslan, “Bu ilçede altyapı çalışması değil, altyapı işkencesi yapılıyor. Her gün patlayan su hatları, kapanmayan çukurlar, çöken yollar… Urla resmen İZSU’nun elinde bir deneme laboratuvarına döndü” dedi. Aynı sokakta birkaç ay içinde defalarca arıza yaşanmasının, yapılan işin kalitesizliğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, “Üç ayda beşinci patlak olmaz. Eğer oluyorsa bu artık hata değil, yanlışın bile yanlış yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

“URLA’YA MODERNLİK DİYE DAYATILAN ŞEY, VATANDAŞIN HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR”

Vatandaşların aylardır kapanmayan çukurlar, sık sık yaşanan su kesintileri ve bozulan yollarla mücadele ettiğini söyleyen Arslan, İZSU’nun buna rağmen altyapı modernleşiyor açıklamaları yaptığını belirterek duruma tepki göstererek, “Eğer Urla’nın gördüğü modernlik buysa, bu modernliğe kimse ihtiyaç duymuyor” dedi.

“HİZMET KURUMU DEĞİL, SORUN ÜRETME MERKEZİNE DÖNDÜ”

Arslan, İZSU’nun yaptığı çalışmaların arkasında durmadığını, planlama yapılmadan kazıların gerçekleştirildiğini ve sürekli aynı hatlarda patlak yaşandığını kaydederek kurumun artık bir sorun üretme merkezine dönüştüğünü söyledi.

“URLA’NIN TEK BEKLENTİSİ: İŞİ DOĞRU YAPIN”

Urla halkının artık sadece düzgün hizmet beklediğini belirten Arslan, “Ne daha fazlası ne de eksiği… Ama görünen o ki Urla, bunu bile çok görülen bir ilçe muamelesi görüyor” dedi ve son olarak Arslan, İZSU’ya açık bir çağrı yaptı:

“Urla’ya bu altyapı rezaletini reva görmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?”