İzmir’de bir grup taksici, korsan taşımacılığa dikkat çekmek amacıyla konvoy eylemi gerçekleştirdi. Kent genelinde oluşturulan konvoya ilişkin değerlendirmede bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, destek mesajı verirken birlik vurgusu yaptı. Özkan, “Çalışan şoför arkadaşlarımız, taksici emekçileri ve araç sahipleri; bir motorun eksantrik ve grand dişlisi gibi uyum içinde ve bir bütün olarak hareket etmek zorunda” dedi.

“Denetleme tek başına çözüm değil”

Özkan, özellikle büyük şehirlerde korsan taşımacılığın taksi esnafının en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de taksi sektörünün üzerinde adeta kabus gibi çöken malum firmanın korsan taşımacılığına karşı esnafımız haklı bir tepki veriyor. Geçtiğimiz hafta oda önünde yaptığımız açıklamada da belirttik; bu sorun yalnızca denetlemeyle çözülemez. Denetim elbette devam etmeli ancak kalıcı çözüm için mutlaka yasal düzenleme yapılması gerekiyor.” Özkan, konuyu TBMM’ye taşıdıklarını, sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

“Provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı”

Konvoy sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için emniyet güçlerinin önlem aldığını belirten Özkan, olası provokasyonlara dikkat çekti: “Esnafımız, farkındalık oluşturmak için bir araya geldi ve yakışanı yaptı; kimseyi rahatsız etmedi. Ancak bu konuyu sulandırmak, provoke etmek isteyen bazı kesimler var. ‘Odanın önüne çevik kuvvet çağrıldı’ gibi asılsız iddialar ortaya atıldı. Emniyet güçlerimizin aldığı tedbirler tamamen güvenlik amaçlıdır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, kurallar bellidir.” Özkan, eyleme katılan tüm şoförlere teşekkür ederek birlik mesajı verdi.