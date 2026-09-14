Son Mühür/ Dilek Durak- Narlıdere, pazar akşamı son dönemin en dikkat çekici cemiyet ve siyaset buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. İtfaiyeci Güzide Koçyiğit ile belediye çalışanı Ali Doğacan Öz, Princess Garden Events’te gerçekleşen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

İki kurumun mesai arkadaşları alan doldururken, ailelerin heyecanı her halinden belliydi. Sibel-Sami Koçyiğit ile Fatma-Ertuğrul Öz çiftleri kapıda karşıladı konukları. Yerel yönetim ağının önemli simaları aynı masalarda buluştu.

Nikah masasında protokol rüzgarı

İmzaların atıldığı an gecenin en hareketli noktasıydı. Çiftin nikahını Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit kıydı. Şahitler listesi ise adeta bir siyaset özeti gibiydi.

Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir Başkan Yardımcısı Erkut Tamay, İZENERJİ Genel Müdürü Öztürk Kurt ve eski milletvekilleri Musa Çam ile Ali Yiğit yan yana sıralandı. İmzalar atıldı. Konfetiler patladı.

İki belediye aynı piste indi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Buca Belediyesi çalışanları gece boyunca pisti boş bırakmadı. İki ayrı kurumun personeli, mesai arkadaşlarının mutlu gününde adeta tek bir ekip gibi hareket etti. Resmiyet, yerini samimi halaylara ve ritmik danslara bıraktı.

Tebriklerin ardından müzik temposu yükseldi. Işıklar değişti. Güzide ve Ali Doğacan çifti, gecenin son saatlerine kadar dostlarıyla birlikte pistten inmedi. İzmir siyasetini ve iki komşu kentin emekçilerini bir araya getiren düğün, hafızalarda renkli karelerle son buldu.

