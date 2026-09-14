İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için uygun an beklenmeye başlandı.

Araçta ve arazide arama yapıldı

Fiziki takibin ardından şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yakalanan 2 zanlının kullandığı otomobil ile bağlantılı oldukları belirlenen bir arazide hassas aramalar yapıldı. Detaylı aramalar sonucunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki sorgulama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 1'i uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yargı süreci devam ederken ilçedeki saha denetimlerinin kararlılıkla süreceği belirtildi.