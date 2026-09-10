Son Mühür- Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, ziyaretçilerin yoğun ilgiyle kapılarını açıyor. Başkan Erman Uzun’un sosyal sorumluluk projeleri doğrultusunda hayata geçirmeye hazırlandığı proje, yaş almış bireylerin akademik temelli sosyal gelişimini sağlamayı ve yaşam boyu öğrenme felsefesini pekiştirmeyi amaçlıyor. Narlıdere Belediyesi’nin Ege Geriatri Derneği işbirliği ile kurduğu 3. Yaş Üniversitesi’ne yoğun değerlendirmelerin ardından kısa sürede 150 katılımcının kesin kaydı gerçekleştirildi.

İlk ders 13 Ekim’de başlıyor

Narlıdere Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi’nde katılımcıların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini destekleyecek şekilde yapılması planlanan derslerin ilki 13 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Eğitim programı kapsamında dersler salı ve perşembe günler 14.00-17.00 saatleri arasında işlenecek.

Özel eğitimde alanında uzman ve birbirinden değerli üniversite hocaları, akademisyenler ders vererek katılımcılara fiziksel ve sağlıklı yaşam, bilişsel gelişim ve hafıza, sanat ve kültür, sosyal bilimler, kişisel gelişim ve günlük yaşam becerilerine yönelik alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı verecek. Müfredatta temel disiplinli zorunlu dersler haricinde farklı ilgi alanlarına hitap eden zenginleştirilmiş seçmeli ders alternatifleri de yer alacak.

Narlıdere’de yaşam boyu öğrenme vurgusu

3. Yaş Üniversitesi’nin çok önemsedikleri bir proje olduğunu vurgulayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun gelen yoğun taleplerin doğru bir işe adım attıklarını gösterdiğini belirtti. Başkan Erman Uzun,“Narlıdere’de yaş almak; öğrenmeye, üretmeye, paylaşmaya ve yaşamın içinde kalmaya devam etmek demek. 3. Yaş Üniversitemiz de bu anlayışımızın bir ürünü olarak çok önemli bir işlev görecek. Bilgi birikimleri, yaşam deneyimleri ve üretkenlikleriyle kentimize değer katan bilgi çınarlarımızın da desteği ile daha sağlıklı, daha aktif ve daha umutlu bir geleceği Narlıdere’mizde hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullanarak yaş almanın ‘hayattan çekilmek’ anlamına gelmediğini belirtti.