Kaza, 8 Kasım gecesi saat 22.00 sıralarında Selçuk’un Çamlık-Acarlar Mahallesi kara yolunda yaşanmıştı. S.Y. (18) yönetimindeki 35 NFM 39 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle zeminin mıcırlı olması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Karşı şeride geçen araç, taklalar atarak durabilmişti.

Ceylin camdan fırladı

Kazada sürücü S.Y., araçtaki E.B. (18) ve arkada oturan Ceylin Işık yaralanmıştı. İddiaya göre Işık, takla sırasında kırılan arka camdan yola fırlamıştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırmıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ceylin Işık kurtarılamamıştı. Yaralı diğer iki genç ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Başarılı bir öğrenciydi

Ceylin’in okulunu dönem birincisi olarak bitirdiği, öğretmenleri tarafından “çalışkan, disiplinli ve hayalleri olan bir öğrenci” olarak tanımlandığı aktarıldı. Genç kızın hedefi uçak mühendisliği bölümüne giderek havacılık alanında kariyer yapmaktı.

Sürücü serbest bırakıldı

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü S.Y., sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.