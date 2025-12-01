Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya; Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Esin Sipahi Kılıç, Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Çiçek, Biyoloji Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Biyoloji Topluluğu Başkanı Furkan Ali Akyol’un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Su ve iklim krizi günlük hayatı etkiliyor”

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Esin Sipahi Kılıç, su ve iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline geldiğini vurguladı. Farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten Kılıç, disiplinlerarası çalışmaların önemine dikkat çekti ve Biyoloji Topluluğu’nun aktif çalışmalarını takdir etti.

“Uygulamada eksiklikler var”

Prof. Dr. Kerim Çiçek ise Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğu politikaları hatırlatarak, Türkiye’de uygulama aşamasında eksiklikler bulunduğunu ifade etti. İzmir’de yaşanan su krizinin yeterince gündeme gelmediğini belirten Çiçek, gençlerin bu alanda söz almasının önemine vurgu yaptı.

“Gençler değişimin aktörü”

Biyoloji Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, gençlerin bu sürecin merkezinde yer almasının değerine dikkat çekerek doğanın ve biyolojinin sunduğu bilgilerin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Biyoloji Topluluğu Başkanı Furkan Ali Akyol ise iklim değişikliğinin artık geleceğe dair bir tehdit değil, bugünün gerçeği olduğunu belirterek, gençlerin yalnızca geleceğin değil bugünün de değişim aktörleri olduğunu ifade etti.

Sunumlar ve teşekkür

Konuşmaların ardından Biyoloji Topluluğu tarafından akademisyenlere hediye takdim edildi. Gün boyu süren çalıştayda öğrenciler, iklim değişikliği ve su krizi üzerine hazırladıkları sunumlarla çevresel sorunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerini paylaştı.