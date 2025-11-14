Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik bugün hastane konferans alanında yapıldı. 13.30–15.30 saatleri arasında gerçekleşen programa diyabetli çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından diyabetli çocukların anneleri deneyimlerini paylaşarak hem duygusal anlar yaşattı hem de farkındalık oluşturdu.

Program kapsamında Savaş Tercan Çocuk Tiyatrosu’nun “Kuyudaki Ses” adlı oyunu sahnelendi. Çocuklar için eğlenceli yarışmalar düzenlenirken, yarışmaya katılan diyabetli çocuklara madalya takdimi yapıldı.

Milas Ata Zeybek Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YETİM: SABIR İLE YAŞAMANIN BİR DİĞER ADIDIR DİYABET

Diyabetin yalnızca bir hastalık değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Diyabet Eğitim Hemşiresi Perihan Yetim, “Burada sadece hatalıktan değil yaşam bir biçiminden bahsetmek için toplandık. Sabır ile yaşamanın bir diğer adıdır diyabet. Ailelerin gözünde endişe kadar umudu da görüyorum. Diyabet kontrol altına alındığında yaşamın önüne geçmez. Diyabet yaşamda hiçbir şeye engel değildir. Bugün burada diyabetli çocukların sesini daha güçlü duyurmak için buluştuk. Biz hemşireler sadece eğitimci değil, rehber, yol göstericiyiz. Diyabeti durduramayabilriz ama bilinçle yönetebiliriz. Diyabetli çocukların aileleri yalnız değildir. 14 Kasım Diyabet günü kutlu olsun” dedi.

DÜNDAR: İNSÜLİN POMPASINA ÖN YARGILI OLMAYINIZ.

Modern tedavi yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak dikkat çekici açıklamalarda bulunan Pro. Dr. Bumin Dündar, “Diyabette en önemli noktalardan bir tanesi insülinin bulunması. İnsülin bir diyabetlinin hayatını değiştirdi. Diyabete yönelik daha fazla gelişmeler var. Daha fazla kontrollü ve kolay bir hale geliyor. Diyabetlilerimize ve ailelerine çok önemli görevler düşüyor. Diyabet insanın hayatını yoluna koyar. Diyabet eksiklik değil, hayatta herhangi bir şey olmamıza engel değil. Bir çok spor dalında başarı elde eden kişiler var. İnsülin pompasına ön yargılı olmayınız. Almanya’da, Amerika’da diyabetlilerimiz ilk önce pompalarla buluşuyoruz. Bazen biz hastaları ikna etmek noktasında güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

UMAÇ:DİYABET HİÇBİR ŞEYİ DURDURAMAZ

Diyabetin hiçbir çocuğun cesaretini, başarılarını ya da yaşam yolculuğunu durduramayacağını belirten Başhekim Yardımcısı Doktor Gülbin Aydoğdu Umaç, “Diyabet yolculuğunda her türlü yanınızdayız. Diyabet bir çocuğun cesaretini, hayattaki başarısını ve yolculuğunu hiçbir şekilde durduramaz. Hoş geldiniz” şeklinde konuştu.