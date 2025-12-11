İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 5 ay önce kuyumcu açarak çok sayıda kişiden altın ve para topladığı iddia edilen Fatih Çelik (34), kayıplara karıştıktan aylar sonra İzmir’de polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mahallenin “güvenilir esnafı” olarak tanıtıldı, kısa sürede kayboldu

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde iş yeri açan Çelik’in, kısa sürede hem mahalle halkından hem çevre ilçelerden birçok kişiye “alışveriş sonrası ödeme” vaadiyle ulaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Çelik, altın almak isteyen müşterilerden peşin para alıp ürünü daha sonra teslim edeceğini belirtti; altın satanlardan ise ürünü alıp ödemenin sonradan yapılacağını söyledi. Bu yöntemle yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Çelik, bir süre sonra ailesiyle birlikte dükkanı kapatarak ortadan kayboldu.

Dükkanın uzun süre kapalı kalması üzerine müşteriler çevredeki esnafa durumu sorarken, kendisine ulaşılamaması nedeniyle çok sayıda kişi polis merkezine ve savcılığa başvuruda bulundu.

İzmir’de rastgele kontrolde tespit edildi

Çelik, dün öğle saatlerinde İzmir’de yapılan rutin denetimde polis ekiplerinin dikkatini çekti. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, hakkında Büyükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce “görevi kötüye kullanma” suçundan arama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Çelik, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.