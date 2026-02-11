Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri ve Adalet Bakanları değişikliğine ilişkin açıklama yapmak istedi. Duman’ın Akın Gürlek’in yeminine yönelik engellemeler hakkında ve Gürlek’in İstabul’da birçok yolsuzluk ve hırsızlık dosyası ile mücadele ettiğini belirten Duman, CHP’nin tepkileri üzerine de “İstanbul’da birçok yolsuzluk dosyası var neden üzerinize alınıyorsunuz” ifadelerini kullandı. CHP Meclis üyeleri sözünü keserek tepki gösterdi. CHP Grubundan “Yargı hani bağımsızdı?” şeklinde ifadeler yükseldi.

Tartışma kısa sürede sözlü sataşmaya dönüştü ve CHP ile AK Partili meclis üyeleri arasında gerilim yaşandı. Yaşanan arbede sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclisi terk etti. toplantı sona erdirdi.