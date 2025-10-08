Son Mühür/Merve Turan- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 44. Olağan Meclis Toplantısı ve 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni, 10-11 Ekim tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinliklere İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Cemil Tugay açılış konuşmasını yapacak

Swiss Otel İzmir’de düzenlenecek buluşma, 10 Ekim Cuma günü saat 16.00’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantıya, birliğe üye şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri katılacak.

Gündem: Su yönetimi ve kuraklıkla mücadele

Açılışın ardından “Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Prof. Dr. Alper Baba ve Doç. Dr. Ufuk Özkan konuşmacı olarak yer alacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Semahat Özdemir’in üstleneceği oturumda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve iklim krizine karşı yerel çözüm önerileri ele alınacak.

İkinci gün meclis ve eğitim sunumlarıyla devam edecek

Etkinliğin ikinci günü 11 Ekim Cumartesi saat 10.30’da 44. Olağan Meclis Toplantısı ile başlayacak. Toplantının ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı ve SKB Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” başlıklı bir sunum yapacak. SKB Akademi Eğitim Koordinatörü Gökçe Ayman ise “Yerel Yönetimler İçin Kapasite Geliştirme Programları” konulu bir eğitim verecek.

En sağlıklı uygulamalar ödüllendirilecek

İzmir buluşması, “15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni” ile sona erecek. Törende, çevre, sağlık, planlama ve sosyal proje alanlarında örnek uygulamalarıyla öne çıkan belediyelere ödülleri takdim edilecek.

Bu büyük buluşma, kentlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda deneyim paylaşımı yapmasına ve sağlıklı yaşam politikalarının güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.