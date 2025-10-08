Son Mühür- Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve uzun yıllar hakemlik yapan Ali Zağlı, Buca Belediyesi’nde mali konuları incelemek üzere geçici görevle İzmir’e geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, görevlendirme CHP Genel Merkezi’nin talimatı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın onayıyla yapıldı.

Zağlı’nın Buca Belediyesi’ndeki görevi üç ay süreyle geçici olarak planlansa da, kulislerde görevlendirmenin kalıcı hale gelebileceği konuşuluyor.

BUCA'DA MALİ YAPI MERCEK ALTINDA

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ali Zağlı’nın görevlendirilmesi parti içi mali denetim ve yönetim verimliliğini artırma amacıyla yapıldı. Özellikle son aylarda Buca Belediyesi’nin mali yapısı ve bütçe kullanımıyla ilgili tartışmaların gündeme gelmesi, bu görevlendirmenin önemini artırdı.

VELİ AĞBABA'YA YAKIN İSİM İDDİASI

Zağlı’nın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya yakın bir isim olduğu da iddialar arasında. Bu durum, parti içinde görevlendirmenin sadece teknik değil, aynı zamanda siyasi bir hamle olduğu yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Buca Belediyesi’nde önümüzdeki günlerde mali belgelerin ve harcama kalemlerinin detaylı biçimde inceleneceği, ardından CHP Genel Merkezi’ne bir rapor sunulacağı öğrenildi.

Öte yandan Zağlı'nın hakemlik yaptığı dönemde yönettiği maçlar ise şu şekilde;