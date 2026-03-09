Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından kamu, üniversite ve özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına yönelik yürütülen denetimler, ‘şeffaf’ bir süreçte yürütülürken, planlı ve olağan dışı denetimler ile halk sağlığı da korunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler halk sağlığı korunurken, kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının kalite standartlarının da yükseltilmesine olanak sağlıyor. Diyaliz merkezlerinden, üniversite hastanelerine, özel muayenehanelerden özel tıp merkezlerine kadar geniş bir yelpazede denetim görevini yürüten başkanlık, tüm süreçleri denetlenebilir ve şeffaf bir yapıda yürütüyor. ‘Planlı’, ‘Endikasyon’ ve ‘Olağan dışı’ olarak üç ana grupta yürütülen denetimlerin tüm aşamaları Sağlık Bakanlığı Dijital Denetim ve İzleme Sistemi’ne (DEN-İZ) yükleniyor.

Denetimdeki tespitler online DEN-İZ Sistemine aktarılıyor

Her denetim alanında uzman kişilerle birlikte yapılıyor. Örneğin bir GETAT merkezi denetimine, dahili ve cerrahi branştan birer uzmanla gidilirken, çocuk yoğun bakım servisine, çocuk yoğun bakım uzmanı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birlikte gidiliyor. Denetimlerde yetkili kişilere yönetmeliklerde yer alan sorular yöneltilir iken alınan yanıtlar ve yapılan tespitler online olarak DEN-İZ Sistemine aktarılıyor. Sağlık Hizmetleri Başkanı denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı, avukat, birim sorumlusu ve diğer komisyon üyelerinden oluşan İl Denetim Değerlendirme Komisyonu’nda yönetmelikler ışığında denetim dosyaları inceleniyor. Komisyon üyeleri öte yandan denetim yapılan kurum yetkililerinin yaptığı şerh, itiraz ve savunmaları da değerlendiriyor. Kurumda tespit edilen uygunsuzluklar, hukuki dayanakları da gösterilerek bir komisyon raporuna dönüştürülüyor. İzmir Valiliği’nin oluru ile kusurlu bulunan kuruluşa yönetmelikteki karşılığına göre ‘uyarı’ veya ‘idari para cezası’ yaptırımları uygulanıyor. Bu süreç, tüm kurum ve kuruluşlara 'eşitlik ilkesi' gereği 'aynı kusura aynı müeyyide' sistemi ile işliyor. İlde verilen cezalar veya uyarılar, denetim yapılan kuruluşa ait sisteme de yüklenerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen DEN-İZ Sistemince de tekrar kontrol ediliyor.

Habersiz endikasyon denetimleri

Sağlık Bakanlığı’nda oluşturulan Bilimsel Komisyon tarafından il genelinde branş bazlı yapılacak denetimler İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriliyor. İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Denetim Ekibi ile kamu ve üniversite hastanelerinde görevli, alanında uzman hekimlerin katılımıyla ‘erişkin yoğun bakım’ , ‘obezite cerrahisi’ , ‘yenidoğan yoğun bakım’ gibi birimler haber verilmeden denetleniyor. Hazırlanan denetim raporu Sağlık Bakanlığına gönderiliyor. Bakanlık yapılan çalışmanın ardından kurumlara uygulanacak müeyyidelere İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bildiriyor.