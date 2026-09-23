Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 138,85 puan azalış ve yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi de yüzde 1.06 geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.35'lik düşüşle 13.152 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasaları Suudi Arabistan rahatlattı...



Brent petrolün ateşini düşüren haberler peş peşe geldi. Küresel piyasalarda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin açıklamalar ve Suudi Arabistan'ın yeni petrol hatlarını devreye almasıyla petrol fiyatları 100 doların altına gerileyerek 98 dolar sınırına indi.

ABD Başkanı Trump İran'la ara seçimden sonra anlaşabiliriz mesajı verdi.

İran devlet televizyonu Dışişleri Bakanı Erakçi'nin New York’ta Trump’ın danışmaları Witkoff ve Kushner ile görüştüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran’a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve "direniş cephesinin" bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması taleplerini ilettiğini duyurdu.

Zelenskiy'den barışa şartlı destek...



Enerji fiyatlarının yükselmesinde etkili olan noktalardan olan Rusya-Ukrayna gerginliğinde de barışa yönelik umut verici adımlar var.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın enerji tesislerine saldırıları bırakması halinde barışa hazır olduğunu duyurdu.

Asya borsaları karışık seyretti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Yüzde 0.40 azalışın ardından ons altın 4 bin.34 dolardan, 24 ayar gram altın 6 bin 822 liradan, gümüş 66.62 dolardan,

uzun zaman sonra 100 doların altına yeniden çekilen Brent petrol 97.96 dolardan ve yönünü yukarı yönlü çeviren Bitcoin 87 bin 101 dolardan işlem görüyor.