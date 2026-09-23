İzmir Şehir Hastanesi’nden tedavi bahanesiyle kaçan firari hükümlü C.A., polisin amansız takibi sonucu otogarda yakalandı. Şehir dışına kaçmaya çalışan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan 10 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A., cezaevinden sağlık sorunları sebebiyle hastaneye sevk edildi. İzmir Şehir Hastanesi'nde muayene işlemleri sürerken görevlilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan hükümlü, bina içindeki yoğun kalabalığı fırsat bilerek gözden kayboldu.

Emniyet çıkış noktalarını kilitledi

Firarın hemen ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hastane çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın şehir dışına kaçış yollarını arayacağını değerlendirdi. Bu tespit üzerine İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kilit noktalar sıkı takibe alındı.

Peronlarda gözaltına alındı

Otogarda konuşlanan sivil güven timleri, peronlar bölgesinde devriye görevini artırdı. Bekleme alanında şüpheli hareketler sergileyen ve tedirgin davranışlar tuturan bir kişiyi fark eden polisler, hemen müdahale etti. Yapılan kimlik sorgusunda şahsın firari C.A. olduğu netleşti.Kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalanan hükümlü, işlemleri tamamlandıktan sonra kaçtığı cezaevine teslim edildi.