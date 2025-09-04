İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, gençler arasında yaygınlaşan ve özendirici nitelikteki ürünlere odaklanıldı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler şunlar:

  • 70 bin 305 adet gümrük kaçağı puro

  • 21 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara

  • 2 bin 420 adet elektronik sigara cihazı

Okula Dönüş Öncesi İzmir Polisinden Sıkı Denetim 1

Ele geçirilen kaçak ürünlerle bağlantılı olduğu belirlenen toplam 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis, eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA