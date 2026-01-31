Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgede sismik riskin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir, “Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır.” dedi.

Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Sözbilir, Türkiye’nin üç yıl önce “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların, dünya genelinde önemli sismik hareketler arasında yer aldığını hatırlattı.

“Kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir”

Sözbilir, ana yırtılmanın olduğu bölgelerde artçı depremlerin devam ettiğini belirterek, ana deprem sırasında kırılan fayların üzerinde yeni yıkıcı bir deprem oluşma olasılığının bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, artçı niteliğindeki sarsıntılara değinerek, “O faylar üzerinde 7,7'ye varan deprem olduğu için 6,0'ya kadar, kırılan faylar üzerinde artçı depremler olabilir.” ifadesini kullandı.

Depremlerin ardından bölgede farklı büyüklüklerde 100 binin üzerinde sarsıntı kaydedildiğini aktaran Sözbilir, bunun bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Riskli fayları tek tek saydı!

Prof. Dr. Sözbilir, Kahramanmaraş depremlerinde henüz kırılmamış ve her an deprem üretebilecek fayların bulunduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Maraş Fayı'nda kırılma gerçekleşmiş değil. Savrun Fayı'nda ve güneydeki Yumurtalık, Karataş gibi faylarda da durum böyle. Bunlar gelecekte deprem üretmesi beklenen faylar. Bölge deprem tehlikesi açısından dünyadaki en sismik bölgelerden bir tanesi. Belli bir zaman sonra buradaki enerji boşalımının ilettiği daha farklı faylar üzerinde yeni depremler olacaktır. Ecemiş Fayı var, büyük faylardan bir tanesi, Pozantı'dan Adana'ya doğru inen bir fay. O fay da uzun süredir suskun. İskenderun, Yumurtalık taraflarında kırılma olasılığı olan faylar bulunabiliyor. Antakya Fayı var. Belli ölçekler de şu anda artçı depremler sürüyor ama bir bütün olarak tümü henüz kırılmış değil. Dolayısıyla gelecekte bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabilir.”

'Bir afet öncesi afete hazırlık dönemi var'

Depremin ardından Antakya ve Ölüdeniz faylarının bazı kesimlerinde araştırmalar yürüttüklerini aktaran Sözbilir, fayların deprem üretme sıklığını incelemek için hendekler açtıklarını ve çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını belirtti.

Bölgedeki iyileştirme sürecine de değinen Sözbilir, AFAD tarafından uygulamaya konulan Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı çerçevesinde çok sayıda yeni konut inşasının sürdüğünü ve halkın afet bilincinin artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini hatırlattı. Sözbilir, afet öncesi hazırlıkların önemine işaret ederek, “Çok sayıda yeni konutların yapılması, oralarda halkın afet bilincinin yükseltilmesi konusunda farklı kurum ve kuruluşların çalışmaları devam ediyor. Burada artık bir sonraki depreme hazırlıklar üzerinde çalışılması gerekiyor. Bir afet öncesi, afete hazırlık dönemi var. Şu anda iyileşme çalışmasından sonra tekrar risk azaltma çalışmalarının başlaması gerekiyor.” dedi.