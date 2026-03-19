İzmir’in Torbalı ilçesinde bugün akıllara durgunluk veren trajik bir olay yaşandı. Tepeköy Mahallesi sakinlerinden A. ailesinin 1 yaşındaki çocukları Alpaslan, evlerinin balkonunda bulunan şalgam suyu dolu bir kovaya düşerek hayata gözlerini yumdu. Edinilen bilgilere göre, annenin ev işleriyle meşgul olduğu esnada balkona çıkan küçük Alpaslan, bir anlık dalgınlık sonucu kovanın içine düştü.

Bir anlık dikkatsizlik facia getirdi

Olayın yaşandığı sırada anne A.’nın içeride temizlik yaptığı öğrenildi. Açık kapıdan balkona süzülen minik Alpaslan, burada bulunan ve ağzı açık halde duran şalgam suyu dolu kovaya dengesini kaybederek girdi. Bir süre sonra çocuğunun sessizliğinden şüphelenerek balkona koşan anne, korkunç manzarayla karşılaştı. Evladını kovanın içinde hareketsiz bulan talihsiz kadın, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hastanedeki müdahaleler yetersiz kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu ağır olan bebeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hızlıca Torbalı Devlet Hastanesi’ne nakledilen Alpaslan bebek, burada acil servis doktorları tarafından yoğun bakıma alındı. Ancak ciğerlerine sıvı dolduğu belirlenen küçük çocuk, yapılan tüm tıbbi müdahalelere ve hayata döndürme çabalarına rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Adli soruşturma devam ediyor

Yaşanan acı kaybın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, olayın bir ihmal olup olmadığını araştıran ekipler, anne A.'yı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürdü. Mahallede derin üzüntüye neden olan kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

