Son Mühür- İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu’nun adının değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu iddiaların yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti. DMM, okulun adının neden değiştirildiğini anlatarak şehidin adının yeni açılacak eğitim merkezinde yaşatılacağını açıkladı.

DMM, sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidimizin adının silinmek istendiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Okulun geçmişi 2001 yılına dayanıyor

Açıklamada okul binasının geçmişine de değinen DMM “Söz konusu okul binası, 2001 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılmış ve imzalanan protokol gereğince 'Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu' adını almıştır. Acil ihtiyaçlar doğrultusunda farklı kurumlara geçici tahsislerin ardından bina, 2020 yılında ortaokula dönüştürülerek Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu adıyla hizmet vermeye başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

“2001 yılındaki zorunlu protokol nedeniyle adı yeniden düzenlendi”

Okulun isminin yeniden değiştirilmesinin nedenine de açıklık getirildi. DMM'nin açıklmasında, “Ancak hayırsever ile 2001 yılındaki zorunlu protokolden dolayı okul adı yeniden 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlenmiştir. Şehidimizin aziz hatırası ise kesinlikle unutulmamış; ilçede yeni faaliyete geçecek olan eğitim merkezi 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adıyla hizmete açılacaktır” diye eklendi.

Açıklamanın sonunda sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin de uyarıda bulunuldu. DMM, “Kamuoyunu yanıltmaya ve şehitlerimizin aziz hatırasını istismar etmeye yönelik asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

