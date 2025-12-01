İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen, zorlu hava koşullarına rağmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yoğun yağmurun etkili olduğu saatlerde denize açılan bot, 29 Kasım günü saat 05.05 sıralarında sürüklenmeye başladı.

Sahil Güvenlik’ten hızlı müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan ihbarın ardından bölgeye TCSG-85 Sahil Güvenlik Gemisi ile KB-41 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen sürüklenen botu tespit ederek kurtarma operasyonunu başlattı.

26 göçmen güvenli şekilde karaya çıkarıldı

Kısa sürede kontrol altına alınan lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden alınarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ilk kontrolleri kıyıda gerçekleştirildi.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi

Sağlık taramaları ve resmi işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.