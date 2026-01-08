Beyağaç Belediyesi, ilçede tarımsal üretimi ve arazi erişimini güçlendirecek yeni bir ulaşım hamlesi başlattı. Subaşı Mahallesi ile Kocabağ Deresi mevkii arasında yer alan, bugüne kadar araç ulaşımı bulunmayan arazilere bağlantı sağlanması amacıyla yol yapım çalışması hayata geçirildi.

Başkan Pütün sahada inceleme yaptı

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün yerinde inceledi. Sahada yetkililerden bilgi alan Başkan Pütün, yapılan yol ile birlikte tarım arazilerine ulaşımın kolaylaşacağını, bölge için daha güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacağını ifade etti.

Tarım arazilerine güvenli erişim

Yeni yol güzergâhı sayesinde üreticilerin arazilerine daha kısa sürede ve güvenli biçimde ulaşması hedeflendi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hem de bölgedeki arazi kullanımının daha verimli hale gelmesi planlandı.

Belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmasının kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması öngörüldü.