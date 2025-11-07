İzmir’in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, torununu okula götüren Nadire Koç (64), yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz büyükanne, çarpma anında torununu son anda kenara çekerek küçük çocuğun ölümden dönmesini sağladı.

Kaza Birgi Yolu Caddesi’nde yaşandı

Olay saat 08.30 sıralarında Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre Koç, 7 yaşındaki torunu K.K. ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada Y.Ş. yönetimindeki 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri hızla yaklaşarak çarpışmaya neden oldu.

Büyükanne olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Nadire Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük torunu K.K.’nin ise Koç’un son hamlesi sayesinde yara almadan kurtulması dikkat çekti.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Koç’un cansız bedeni ilk olarak Ödemiş Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Beton mikserinin sürücüsü Y.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın oluş şekline ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.