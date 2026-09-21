YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir’deki ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güç, buluşmada ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarının yanı sıra Türkiye’nin siyasi gündemiyle ilgili tabloyu da ele aldıklarını kaydetti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel önderliğinde nihai hedef olarak nitelendirilen iktidar yolunda ilerlediklerini belirten Güç, halkın desteği ve iradesiyle ülkenin biriken sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade etti.

“Güçlü kadro, iktidar hedefi”

İzmir’in yerel yönetimlerinin karşı karşıya kaldığı sorunları ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini açıklayan Güç, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik.

İzmir'deki ilçe belediyelerimizin ihtiyaçlarını ve ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloyu değerlendirdik.

YENİ Parti Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde güçlü kadrolarıyla iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz. Gücümüzü milletimizden alıyor, mücadelemizi milletimizle birlikte büyütüyoruz. Milletimizin desteği ve iradesiyle iktidara gelerek hem ülkemizin biriken sorunlarına hem de belediyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.

Yerelden genele, milletimizle birlikte güçlü bir Türkiye’yi inşa etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.”