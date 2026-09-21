İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura’nın ailesi, 83 yaşında hayatını kaybeden Başkan Özfatura için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde anlamlı bir çağrıda bulundu. Aile tarafından yapılan açıklamada; taziye amacıyla çelenk gönderilmemesi, bunun yerine hayır kurumuna bağış yapılması ricasında bulundu.

Bağış mesajı

Ailenin mesajında “Lütfen çelenk gönderilmemesi, bağışların alttaki hayır kurumuna yapılması rica olunur İzmir Tarihi Basmane Hatuniye Yardım Derneği” ifadelerine yer verildi.

Vefat haberini oğlu paylaştı

Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmış ancak 21 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Vefat haberini oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabından paylaştı. Özfatura paylaşımında, “Canım babamı fani dünyadan ebedi dünyaya uğurladık, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Cenaze programı belli oldu

Burhan Özfatura’nın cenaze namazı 23 Eylül Çarşamba günü Balçova Uğur Camii’nde öğle namazın ardından kılınacak cenaze namazının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı’nda toprağa verilecek.

Özfatura’nın vefatının ardından hem İzmir’den hem de Türkiye’nin siyasi çevrelerinden birçok isim taziye mesajı yayımladı.