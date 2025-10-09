Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2025–2026 konser sezonuna görkemli bir açılışla “merhaba” dedi.

Jiri Habart yönetiminde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesinde gerçekleşen konserin solisti, dünyaca ünlü piyanist Alexander Romanovsky oldu.

Tüm biletlerin tükendiği gecede Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu ve Dvorak’ın “Yeni Dünya” Senfonisi seslendirildi. İzmirli sanatseverler, iki saat süren konser boyunca orkestranın güçlü yorumuyla adeta büyülendi.

İzmir sahnesinde klasik müziğin uluslararası buluşması

Klasik müziği geniş kitlelerle buluşturmayı ve İzmir’in kültür-sanat yaşamını uluslararası düzeyde temsil etmeyi hedefleyen İzmir Oda Orkestrası, yeni sezona yüksek tempoyla başladı.

Genç kuşağın dikkat çeken şeflerinden Jiri Habart, orkestrayı ustalıkla yönetti. Konserin yıldızı Romanovsky ise dünya çapındaki performansına yakışır bir yorumla İzmirli dinleyicilerden tam not aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da konseri izleyenler arasındaydı.

Deniz Toygür: “Beraber nefes alıp, beraber nefes vereceğiz”

Orkestranın başkemancısı Deniz Toygür, sezon açılışında yaptığı konuşmada büyük bir heyecanla sahneye çıktıklarını belirtti:

“Bugün sahnede öyle müzisyenler var ki her biri on dakika alkışlansa yeridir. Böyle müzisyenler bir araya geldiğinde bambaşka bir sonuç ortaya çıkıyor.

İlk konserimizde salonun tamamen dolması bizi çok mutlu etti. Güzel sanatlar öğrencilerimiz de burada. Hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. İyi ki buradasınız.”

Romanovsky’den unutulmaz performans

Yaklaşık iki saat süren konserde Alexander Romanovsky, piyano repertuvarının en zorlu eserlerinden biri olarak kabul edilen Sergei Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosunu kusursuz bir teknikle seslendirdi.

Eserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Romanovsky ve şef Habart, izleyicilerin yoğun alkışları üzerine sahneye yeniden döndü. Romanovsky, İzmirli sanatseverlerin ısrarlı alkışlarına teşekkür etmek için bir kez daha piyano başına geçti.

“Yeni Dünya” senfonisiyle coşkulu final

Konserin ikinci yarısında Antonin Dvorak’ın 9. Senfonisi “Yeni Dünya”, orkestranın güçlü anlatımıyla salonda yankılandı.

Hem Avrupa klasik müziğinin zarafetini hem de Amerika’dan aldığı ezgisel esinleri yansıtan başyapıt, sezonun coşkulu başlangıcına damgasını vurdu. İzmirli müzikseverler, orkestranın enerji dolu yorumuyla klasik müziğe doydu.

Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım’da özel konserler

Açılış konserinin ardından İzmir Oda Orkestrası, 28 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir repertuvarla kutlayacak. Cumhuriyet’in 102. yılına adanacak bu konser, İzmirli sanatseverlerle anlamlı bir buluşmaya sahne olacak.

10 Kasım’da ise Atatürk’ü Anma Konseri düzenlenecek. Bu özel programda, duygusal yoğunluğu yüksek eserler seslendirilerek müzik aracılığıyla Atatürk’e saygı duruşu yapılacak.

Kasım’da dünya sahnesinden konuklar geliyor

İzmir Oda Orkestrası, 26 Kasım 2025’te uluslararası üne sahip şef Jesko Sirvend yönetiminde sahne alacak. Konsere, uzun yıllar Berlin Filarmoni Orkestrası’nın başkemancısı olarak görev yapan keman virtüözü Florin Iliescu solist olarak katılacak.

Bu konser, İzmir’de klasik müzik tutkunlarının kaçırmak istemeyeceği, yılın en prestijli sanat buluşmalarından biri olarak görülüyor.

Aralık’ta klarnet virtüözü Barragan ve yılbaşı coşkusu

10 Aralık 2025’te, dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragan, İzmir Oda Orkestrası ile aynı sahnede yer alacak.

Barragan’ın incelikli tekniği ve güçlü yorumu, klasik klarnet repertuvarının seçkin örneklerini İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

Yıl ise geleneksel Yılbaşı Konseri ile sona erecek. İzmir Oda Orkestrası bu kez, çok yönlü müzikal kimliğiyle tanınan Latin topluluk Los Pitutos ile birlikte sahneye çıkarak izleyicilere renkli, eğlenceli ve unutulmaz bir müzikal şölen yaşatacak.

İzmir, sanatın ritmiyle atıyor

İzmir Oda Orkestrası’nın yeni sezon programı, kentin kültür ve sanat kimliğini güçlendirirken, İzmir’i klasik müziğin Türkiye’deki merkezi konumuna bir adım daha yaklaştırıyor.

Sanatseverler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sezon boyunca hem yerli hem de uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserlerle dolu bir yıl geçirecek.