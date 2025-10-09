Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu’nda kazı çalışmalarında sona yaklaşırken hattın Gaziemir yönüne doğru uzatılacağını duyurdu. Yeni planlamayla metro hattı, 2027 yılı sonuna kadar Fuar İzmir’e kadar ulaşacak.

Tünel kazılarında yüzde 84 tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla sürdürdüğü Buca Metrosu projesinde dört tünel açma makinesi (TBM) aynı anda çalışıyor. Belediye, 2026 yılı bitmeden mevcut tünel kazılarını tamamlamayı hedefliyor.

Kazıların tamamlanmasının ardından TBM’ler, Gaziemir yönüne ilerleyerek hattı Fuar İzmir’e kadar uzatacak. Böylece Üçyol’dan başlayan metro hattı, Buca’yı boydan boya geçip fuar alanına kadar ulaşacak.

Buca’dan Fuar İzmir’e kesintisiz ulaşım

Yeni güzergah planına göre, Buca Metrosu mevcut Çamlıkule İstasyonu’ndan sonra Fuar İzmir’e kadar devam edecek. Projeye eklenecek yeni hatla birlikte 13,5 kilometre olan uzunluk 17,8 kilometreye çıkarılacak.

Ayrıca Fuar İzmir öncesinde üç yeni istasyon yapılması planlanıyor. Bu istasyonlar için fizibilite ve ulaşım etüt raporları tamamlandıktan sonra inşaat süreci başlayacak.

Üç yeni istasyon yolda

Yeni uzatma hattında yer alacak üç istasyonun isimleri ve konumları, etüt raporlarının ardından netleşecek.

Bu eklemelerle birlikte Buca Metrosu’nun toplam istasyon sayısı giriş-çıkış yapısıyla birlikte 15’e ulaşacak.

Böylece Buca’yı baştan sona geçen hat, Gaziemir’e kadar uzanarak İzmir’in en uzun tam entegre metro hatlarından biri olacak.

ESBAŞ’a erişim kolaylaşacak

Buca Metrosu’nun uzatılmasıyla birlikte, Fuar İzmir’in bitişiğinde yer alan ve 25 bin kişinin çalıştığı Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) de metro ağına dahil olacak.

Bu bağlantı sayesinde hem fuar ziyaretçileri hem de bölge çalışanları kent merkezine çok daha kısa sürede ulaşabilecek.

Her gün 400 bin yolcu taşıyacak

Proje kapsamında 108 araçtan oluşan 18 setlik sürücüsüz metro filosu hizmet verecek. Bu araçlar, mevcut İzmir Metrosu ve İZBAN hatlarıyla tam entegre şekilde çalışacak.

Günde ortalama 400 bin yolcu taşımayı hedefleyen sistem, İzmir’in toplu ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltacak.

Fuar İzmir’e dev depo sahası

Fuar İzmir bölgesinde 80 bin metrekarelik dev bir depo sahası kurulacak. Burada metro araçlarının bakım, onarım ve park işlemleri yapılacak; ayrıca atölye ve idari binalar da bu alan içinde yer alacak. Depo sahasının inşasıyla birlikte Buca Metrosu’nun teknik altyapısı tamamlanmış olacak.

2027’de hizmete girmesi planlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, uzatma hattı dahil tüm kazı ve altyapı çalışmalarının 2027 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra deneme seferleri başlayacak ve metro, İzmir’in ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak.