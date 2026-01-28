Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayındır ilçesi Zeytinova Mahallesi’nde uzun süredir eğitim veren Zeytinova Anadolu Lisesi, öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapanma sürecine girdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve müfettişlerin okulla ilgili incelemelerde bulunduğu öğrenildi. Öğrencilerin, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için Bayındır merkezindeki Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi’ne yönlendirileceği bildirildi.

Yeni planlar meslek lisesi üzerine

Öte yandan, okul için daha önce spor lisesi planı yapılmış, ancak şartlara uygun olmadığı gerekçesiyle bu proje iptal edilmişti. Şimdi ise meslek lisesi olarak yeni bir plan hazırlanıyor.

Ziyaretçi öğrenciler ve AFAD desteği

Plan kapsamında, farklı il ve ilçelerden gelen ziyaretçi öğrencilerin ağırlanacağı ifade edildi. Ayrıca, AFAD tarafından konteyner desteği sağlanacağı ve böylece okulun geçici barınma ihtiyacının karşılanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Bayındır’da İsmet İnönü Ortaokulu’nda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Uzun süre önce yıkılan ve yerine yeniden inşa edilen İmam Hatip Lisesi’nin ise kısa süre içinde öğrencilere eğitim vermeye başlaması bekleniyor. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan bir diğer okul olan Sağlık Meslek Lisesi’nin akıbeti ise hâlâ belirsizliğini koruyor.