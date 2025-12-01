Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin karşılaştığı sorunları ve örnek uygulamaları yerinde tespit etmek amacıyla İzmir’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, "Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon veya bakanlık konusu değil, topyekün, 86 milyonu ilgilendiren bir ülke konusudur" diyerek konunun tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ege Üniversitesi’nde aileler ve bireyler dinlendi

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen kalıcı çözümler geliştirmek üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, istişare ve saha programı kapsamında İzmir’e geldi. Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve üyeler, programın ilk durağı olarak Ege Üniversitesi (EÜ) Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti.

Merkezde düzenlenen toplantıya EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve hastane yönetimi ile birlikte çok sayıda engelli birey ve ailesi katılım gösterdi. Komisyon, burada engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadığı birebir sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini detaylıca dinledi.

Kasapoğlu, üniversite ve akademinin bu alandaki çalışmalarını övgüyle karşılayarak, akademi, özel sektör, kamu ve sivil toplumun iş birliğinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Aksaklıkların çözümü için çalışmaya devam ederken, Manisa’da Organize Sanayi bünyesinde kurulan ZEKİ Yaşam Merkezi gibi güzel uygulama örneklerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kasapoğlu: “Masada değil, sahada çalışıyoruz”

Ege Üniversitesi’nin ardından Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nu da ziyaret eden Komisyon Başkanı Kasapoğlu, çalışmalarına dair basına açıklamalarda bulundu. "Masada değil, sahadayız" diyerek çalışmalarının odağını belirten Kasapoğlu, 81 ildeki konuları, sorunları ve başarılı uygulamaları tespit ederek, fotoğrafın bütününü görmeyi amaçladıklarını söyledi.

Temel hedeflerinin, engelli bireylerin eğitim, sağlık, spor, ve istihdam gibi hayatın her alanında aktif olarak yer alması ve erişilebilirliğin tam olarak sağlanması olduğunu vurguladı. Komisyon olarak çözüm önerileri geliştirmek için Ege Bölgesi’nin sekiz ilinden yerel yönetim, sivil toplum ve kamu kurumlarının temsilcilerini İzmir’de bir araya getirdiklerini ve ortak aklı güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı.

İstihdam odaklı yeni hedef: İzmir’e ZEKİ yaşam merkezi

Ziyaret ettiği özel eğitim meslek okulundaki öğrencilerin metal, seramik, tarım, gastronomi ve müzik gibi çeşitli alanlardaki üretim ve rehabilitasyon gayretlerini takdir eden Kasapoğlu, bu gayretlerin çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Kasapoğlu, özellikle İzmir için bir eksiklik olarak gördüğü bir konuyu masaya yatıracaklarını söyledi: "Eğitim süreci sonrası istihdamı ve hayatın tüm yönlerinde var olmayı sağlayan Manisa Organize Sanayi’nin başlattığı ZEKİ Yaşam Merkezi projesi, çok önemli bir model. Bu projenin İzmir’de de hayat bulması yönünde Ticaret Odası, sanayi aktörleri ve sivil toplum örgütleriyle konuyu ele alacağız."

TBMM Komisyonu Başkanı, yerel yönetim, özel sektör ve kamu iş birliğiyle İzmir’deki bu çıtanın da birlikte yükseltileceğine olan inancını dile getirerek, çalışmalarının sonunda hazırlayacakları Komisyon Raporu’nda bu sorunlara yönelik somut çözüm önerilerini güçlü bir şekilde ifade edeceklerini belirtti.