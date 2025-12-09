Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi tarafından Gediz Etüt Merkezi’nde çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz açılan kurslar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Merkezde hem öğrencilere akademik destek sağlanıyor hem de yetişkinlere kişisel gelişim fırsatı sunuluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği için yeni adım

Buca Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Gediz Ek Hizmet Binası’nda ücretsiz kurslar düzenliyor. Merkezde 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine İngilizce, sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilgisi ve değerler eğitimi verilirken; yetişkinlere yönelik diksiyon ve beden dili dersleri ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okuma-yazma kursları sunuluyor.

Başkan Duman: “Gediz’de eğitimin ışığını birlikte yakıyoruz”

Her bireyin nitelikli eğitime ulaşma hakkı olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: “Gediz Etüt Merkezimizde açtığımız kurslarla ilçemizde eğitimin önündeki engelleri kaldırarak bölgesel bir aydınlanma hamlesinin öncüsü olma yolunda güçlü adımlar atıyoruz. Sosyal belediyecilik ilkesiyle çocuklarımızın geleceğine ve vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sunmak için özenle çalışıyoruz. Hayat uzun bir öğrenme yolculuğu; bu yolculukta yurttaşlarımıza eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz.”