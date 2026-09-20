Son Mühür/ Merve Turan-Her gün yüz binlerce İzmirlinin kullandığı metro istasyonlarında yürüyen merdivenler ile asansörler, güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için sürekli denetimden geçiriliyor.

İstasyonlardaki ağır bakımları İzmir Metro AŞ’nin kendi teknik personeli yaparken, rutin kontroller de aksatılmadan yapılıyor.

Sistem günde 18 saatten fazla çalışıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki metro ağı, sabah 06.00 ile gece 00.45 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bu doğrultuda asansör ve yürüyen merdivenler günde 8 saatten fazla aralıksız çalışıyor. Verilere göre yürüyen merdiven ve asansörlerin günlük ortalama çalışma oranı yüzde 93 seviyesinde bulunuyor.

25 yılı aşkın kullanım sürecinde cihazların kullanım yoğunluğuna bağlı olarak zaman zaman bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, yapılan teknik çalışmalara dair bilgi verdi.

"Ağır bakımları kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz"

İstasyonlardaki güvenlik süreçlerinin dikkatle planlandığını söyleyen Ahmet Sinan Karakuzu; "24 istasyonumuzda 195 yürüyen merdiven ve 85 asansörümüz bulunuyor. Ağır bakımlarını İzmir Metro AŞ olarak kendi ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz.

Periyodik bakımlarını ise hizmet alımı yoluyla yapıyoruz. Tüm asansör ve yürüyen merdivenlerin aylık periyodik kontrolleri de Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Yolcu emniyetinin öncelikli olduğunun altını çizen Karakuzu, bu cihazların ağır yük sistemleri kategorisinde yer aldığını ve tüm planlamaların riskleri en aza indirecek şekilde yapıldığını ifade etti.

Arızalara onarım süreci nasıl oluyor?

Yoğun kullanımdan kaynaklı arızalara teknik ekiplerin hızla müdahale ettiğini aktaran Karakuzu; "Arızalı ekipmanlarda ihtiyaç duyulan malzemeleri hemen sipariş ediyor, en kısa sürede yeniden hizmete almaya çalışıyoruz.

Genellikle maksimum bir hafta içerisinde geri dönüş sağlıyoruz. Asansör kapılarının zorlanması iç mekanizmadaki kayışlara zarar verebiliyor.

Yürüyen merdivenlerde koşulması da ekipman üzerinde darbe etkisi yaratıyor. Giriş ve çıkış noktalarındaki taraklara yabancı bir cismin sıkışması halinde ise sistem güvenlik amacıyla kendisini durdurabiliyor.

Acil durdurma butonlarına gereksiz yere basılması da yürüyen merdivenin devre dışı kalmasına neden olabiliyor." dedi.

"Çalışanlarımız, yolcularımıza alternatif güzergah konusunda destek oluyor"

İstasyon içi erişimin kesintiye uğramaması adına yönlendirmelerin yapıldığını aktaran Genel Müdür Karakuzu, özellikle yaşlı, engelli ve hareket kısıtlılığı olan yolcular için tedbir alındığını;

"Bir asansör bakımda veya arızadaysa yolcularımızı aynı seviyeye ulaşabilecekleri alternatif asansörlere yönlendiriyoruz.

Yürüyen merdivenlerde de mümkün olduğunca çıkış yönündeki ekipmanları aktif tutuyoruz. İstasyonlarımızdaki çalışanlarımız da yolcularımıza alternatif güzergah konusunda destek oluyor." diyerek anlattı.

Bir günde 307 bin yolcu

Cihazların üzerindeki yolcu yükünü rakamlar da ortaya koyuyor. Paylaşılan 15 Eylül verilerine göre, İzmir'de metro ve tramvay hatlarında toplam 402 bin 384 yolculuk yapıldı.