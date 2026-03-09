Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege’nin kuzey kesimleri için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın, bölgede yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Rüzgarın şiddeti 8 Bofor'a ulaşacak

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yapılan sınıflandırmaya göre rüzgarın hızı, denizcilik terminolojisinde "fırtına" eşiği olan 8 Bofor ölçeğine kadar yükselecek.

Gece yarısına kadar sürecek

Pazartesi günü saat 01:00 itibarıyla başlayan fırtınanın, gün boyu etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Meteorolojik verilere göre rüzgarın, 09.03.2026 gece saat 23:59 civarında etkisini kaybederek normal seyrine dönmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre zarfında dışarıda bulunacak vatandaşların temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ulaşımda aksama riski

Uyarı metninde, fırtınanın yol açabileceği muhtemel risklerin başında ulaşımda yaşanabilecek aksamalar geliyor. Özellikle deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşanabileceği, kara yolunda ise yüksek tonajlı araçların ve motosiklet sürücülerinin yan rüzgarlara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Uzmanlardan tedbir çağrısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz kabarması gibi olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça fırtınanın en şiddetli olduğu saatlerde tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.

