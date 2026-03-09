Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in kalbi Konak’ta, sürdürülebilir bir gelecek ve temiz bir çevre hedefiyle kapsamlı bir seferberlik başlatıldı. Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, kentsel atık yönetimini optimize etmek ve bitkisel yağ atıklarının su kaynaklarına zarar vermeden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla bölge esnafıyla güçlerini birleştirdi. Atık yağların lavabolara dökülerek ekosistemi tahrip etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen bu girişim, ilçede çevresel farkındalığı en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Alsancak’ta atık yağ denetimi ve bilgilendirme mesaisi

Belediye bünyesindeki uzman ekiplerin rotası, kentin en hareketli noktalarından biri olan Alsancak bölgesi oldu. Restoran ve lokantalara yönelik gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, işletmecilere bitkisel atık yağ yönetimi, geri kazanım süreçleri ve yasal yükümlülükler hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Sadece denetimle sınırlı kalmayan bu çalışmada, su kirliliğinin boyutları ve su tasarrufunun hayati önemi üzerinde duruldu. Ekipler, işletmelerin ruhsat süreçleri için zorunlu olan atık yağ sözleşmelerini inceleyerek, her bir damla yağın doğru şekilde bertaraf edilmesi noktasında esnafa rehberlik etti.

Vatandaşlar için kaynağında ayrıştırma seferberliği

Konak Belediyesi’nin çevreci vizyonu sadece ticari işletmeleri değil, tüm ilçe sakinlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Konak’ta ikamet eden vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri atık yağları belediye hizmet binaları, yerleşkeler ve mahalle muhtarlıklarında bulunan özel toplama bidonlarına bırakarak sürece dahil olabiliyor. Bu sayede evsel atıkların kanalizasyon sistemine ve denizlere ulaşması engellenerek, doğanın korunmasına doğrudan katkı sağlanıyor.

Atık yağını getirene temizlik ürünü hediyesi

Belediyenin yürüttüğü projede, çevre duyarlılığını teşvik eden dikkat çekici bir ödüllendirme sistemi de bulunuyor. 5 kilogram ve üzeri bitkisel atık yağ biriktiren vatandaşlar, belediyenin anlaşmalı olduğu lisanslı geri dönüşüm firmasına ulaştıklarında, atıkları adreslerinden teslim alınıyor. Üstelik bu çevreci harekete destek verenlere, teslim ettikleri yağ karşılığında 750 mililitrelik sıvı bulaşık deterjanı veya sabun hediye ediliyor. Bu uygulama hem çevreyi koruyor hem de aile ekonomisine sembolik bir katkı sunuyor.