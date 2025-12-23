Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında yüzde 50 ortaklıkla işletilen İZBAN hattında yaşanan tartışmalar sürerken, bu kez çalışanlar isyan etti. İZBAN’da görev yapan güvenlik personeli, aynı işi yaptıkları Metro A.Ş. çalışanlarına kıyasla yarı maaş aldıklarını belirterek adaletsizliğe dikkat çekti.

"İZBAN ve Metro A.Ş. arasındaki fiyat uçurumu kabul edilemez"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında son dönemde yaşanan gerilim kamuoyunda yankı bulurken, İZBAN’daki gecikmeler ve işletme sorunları da tartışmaların merkezinde yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce yaptığı açıklamada gecikmelerin TCDD kaynaklı olduğunu savunarak, “Bu sistem böyle devam edemez. Ya raylar bize devredilecek ya da biz onlara devredeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu tartışmalar sürerken, İZBAN’da güvenlik ve temizlik işlerinde çalışan personel yaşadıkları mağduriyeti Son Mühür'e anlattı. Güvenlik görevlileri, ücretler arasındaki farkın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Bu açık bir adaletsizlik"

Çalışanlar, “Metro A.Ş.’de aynı işi yapan arkadaşlarımızın neredeyse yarısı kadar maaş alıyoruz. Üstelik bizim görev alanlarımız daha geniş, istasyonlarımız daha uzun ve kent dışındaki noktalara da görevlendiriliyoruz. Buna rağmen yemek kartı gibi sosyal haklardan da yararlanamıyoruz” dedi. İZBAN’da görev yapan bir güvenlik personelinin yaklaşık 35 bin TL maaş aldığını belirten çalışanlar, Metro A.Ş.’deki güvenlik görevlilerinin bunun iki katına yakın ücret aldığını ifade ederek, “Bu açık bir adaletsizlik. Aynı işi yapıyorsak, eşit ücret istiyoruz. Bu haksızlığın son bulmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu. İZBAN’daki ücret eşitsizliği ve çalışma koşullarıyla ilgili bu çıkışın, önümüzdeki günlerde belediye ve ilgili kurumlar nezdinde yeni bir tartışmanın kapısını aralaması bekleniyor.