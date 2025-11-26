İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan sunucu Ayşe Küçüksille, on gün önce bir arkadaşının evine emanet bıraktığı köpeği 'Yaşar'ın, evde çıkan yangın sonrasında ortadan kaybolmasıyla büyük bir endişe yaşıyor. Köpeğinin fotoğrafını taşıyan afişleri sokak sokak, kapı kapı gezerek duvarlara yapıştıran Küçüksille, sadık dostunu bulan kişiye 50 bin Türk Lirası tutarında ödül vereceğini ilan etti.

Trajik yangın sonrası Yaşar'dan haber yok

Organizasyon işiyle uğraşan Ayşe Küçüksille, köpeği Yaşar'ı 15 Kasım tarihinde, sık sık şehir dışına çıkması nedeniyle Menemen, Mermerli Mahallesi'nde yaşayan ve Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği kurucusu olan arkadaşı Şule Çörekçi'ye (52) emanet etmişti. Ancak maalesef aynı gün Çörekçi'nin evinde yangın çıktı ve arkadaşı, çok sayıdaki kedisiyle birlikte hayatını kaybetti. Yangın esnasında, evin içinde olmayan veya dışarı kaçtığı düşünülen Yaşar ise o günden beri kayıp. Küçüksille, yanan evin çevresi ve civar köylerde yoğun bir arama başlattı; ilanlar asarak ve kapıları çalarak köpeğinin izini sürüyor.

"Cesedi yoktu, travma ile kaçmış olmalı"

İlk başta Yaşar'ın da yangında ölmüş olabileceği ihtimalini düşündüğünü belirten Küçüksille, "Fakat evde cesedi bulunamadı. Sebebi araştırılan yangında Şule abla, seksenin üzerinde kedisi ve iki köpeğiyle yaşıyordu. Birçoğu yanarak can verdi. Normalde geceleri hep onunla uyurdu. Ancak ölüsünü bulamayınca, yangın başladığında eve hiç girmemiş ya da kaçmış olabileceği aklıma geldi" dedi. Arama sırasında yanan ev çevresinden çıkan kedi kemikleri ve cesetleri nedeniyle büyük korku ve tedirginlik yaşadığını aktardı. "Yaşar çok hassas ve hareketli bir köpekti. Yangın sırasında bahçedeki bazı köpeklerin ilk müdahalede kaçtığını biliyoruz; büyük ihtimalle Yaşar da o kargaşada dışarı kaçanlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Kamera ve kıyafetlerle koku bırakma stratejisi

Aldıkları ihbarlar doğrultusunda aramalarını Belen, Haykıran, Hasanlar ve Görece köylerinde yoğunlaştırdıklarını dile getiren Küçüksille, umudunu kaybetmediğini belirtti. "Belirli noktalara kameralar yerleştirdik. Ayrıca hem Yaşar'ın hem de benim kokumu taşıyan kıyafetlerimizi bıraktık, belki kokudan geri döner diye. Çok zeki bir köpekti, döneceğine inanıyorum" diye konuştu. Yangın travmasıyla kaç kilometre uzağa gittiğini sürekli düşündüğünü söyleyen Küçüksille, Yaşar'ın o travmayla yanan eve yaklaşmayacağını ancak üç yıldır getirdiği yaşam alanının kokusunu bildiği için o bölgeye geri döneceğini umut ediyor. Bir yandan arama çalışmalarına devam ederken, bir yandan da destek bekleyen yaşam alanındaki köpeklerle gönüllü olarak ilgilendiğini ekledi.

50 Bin lira ödül ve Yaşar'ın ayırt edici özellikleri

Köpeği Yaşar'ı bulana 50 bin liralık ödül vereceğini yineleyen Küçüksille, Yaşar'ın görünüşü ve takıları hakkında da bilgi verdi: "Adına çok duyarlı bir köpek. Hem mavi bir tasması hem de gri pire tasması bulunuyor." Yaşar'ın geçirdiği gençlik hastalığı nedeniyle sürekli başının hafifçe titrediğini, kuyruğunun ucunun beyaz, kulaklarının ucunun siyaha yakın ve dört patisinin üstünün beyaz olduğunu hatırlattı. Ödül nedeniyle birçok kişinin ve çocuğun aradığını belirten Küçüksille, "Biri sevip almış olabilir, kendini sevdiren bir köpekti. Ne olur, yerini bilen ya da gören varsa hemen haber versin" çağrısında bulundu.

"Adıyla yaşasın diye adını yaşar koyduk"

Yaşar'ın hikayesini de paylaşan Küçüksille, "Hep, 'Yaşar benim sınavım' derdim ve bu sınavı vermeye devam ediyorum" dedi. Yaşar'ı 2021 yılı başlarında, pandemi dönemindeki sokak yasağı sırasında Ahmetbeyli tarafında besleme yaparken dört aylıkken bulduklarını anlattı. Gençlik hastalığı olan köpeği tedavi ettirdiklerini ancak aralarında çok güçlü bir bağ oluştuğu için sahiplendirmekten vazgeçtiklerini söyledi. "Adıyla yaşasın dileğiyle adını 'Yaşar' koyduk. Bir sokak köpeği olmasına rağmen çok özel, sevgiye boğulmuş bir köpekti. Yangın travmasıyla nasıl kaçtığını merak ediyorum, çünkü oradan kaçan diğer köpeklerin de travmalı olduğunu görüyoruz" diyerek yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.