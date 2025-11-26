Son Mühür/ Osman Günden - İstanbul Fatih’te hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin ilk yayınların kamuoyunda yanlış bir algı oluşturması, İzmir’deki lokanta ve gıda işletmelerini olumsuz etkiledi. Olayın sorumlusunun yemek işletmeleriymiş gibi lanse edilmesi üzerine paket servislerin yarı yarıya düştüğü bildirildi.

İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, bu durumun büyük bir haksızlık olduğunu söyleyerek şunları aktardı: “Bu yaşananlar bir gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Ancak ilk etapta doğru araştırılmadan yapılan yayınlar korkuya neden oldu, esnafımızın işleri bir anda durdu.”

“Oda üyesi işletmelere kefiliz”

Kılıç, İzmir’deki oda üyesi işletmelerin güvenli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “İzmir’de vatandaşlarımız oda üyesi lokanta ve gıda işletmelerine gönül rahatlığıyla sipariş verebilir. Oda olarak, yerel yönetimlerin ve mülki idarenin denetimlerinin yanı sıra kendi ekiplerimizle de düzenli denetimler yapıyoruz. Hijyen ve sağlıklı ürün konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz. İzmirlilerin içi rahat olsun.”

“Sektör ağır koşullar altında ayakta kalmaya çalışıyor”

Esnafın ekonomik açıdan zorlandığına dikkat çeken Kılıç, mevcut tabloyu şöyle anlattı: “Lokantacılar çok zor koşullarda hizmet veriyor. Yüzde 1 KDV ile aldığı hammaddeyi yüzde 10 KDV ile satıyor; daha baştan karını eritiyor. Kira, personel, elektrik, akaryakıt ve malzeme giderlerindeki artışı fiyatlara yansıtamıyor. Kent Lokantaları’nın yarattığı haksız rekabet de üyelerimizi yoruyor. Finansal desteklere erişemeyen esnafımız zaten ayakta kalma mücadelesi veriyor.”

Kılıç, İzmir’de son dönemde gıda zehirlenmesi vakası yaşanmadığını hatırlatarak, “Bu kadar ağır bir yükün üzerine son olayın yanlış yansıtılması işleri iyice düşürdü. Lokantacılar da geçindirmek zorunda oldukları ailelere sahip. Hijyen ve kaliteli hizmet iddiasındayız, İzmirliler bize sahip çıksın” dedi.