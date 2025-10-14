Son Mühür- İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) 80 farklı sektörden temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında, iş dünyasının en öncelikli gündem maddesi finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar oldu.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantıda İzmir’in “5 yıldızlı yatırım projeleri” olarak nitelendirilen dev projelerdeki son gelişmeleri aktararak, 2026 yılı için öncelik verilmesi gereken başlıkları paylaştı.

İZMİR’İN 5 YILDIZLI PROJELERİ TANITILDI

Özgener, toplantıda İzmir’in ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyan projeleri şöyle sıraladı:

Kemalpaşa Lojistik Merkezi

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi

Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi

Projelerin İzmir’in üretim, ihracat ve istihdam kapasitesini güçlendireceğini belirten Özgener, bu yatırımların 2026 bütçe planlamasında da öncelikli konumda yer aldığını söyledi.

105 BİN ÜYE, ORTAK AKILLA HEDEFE YÜRÜYOR

İZTO’nun 105 bine yakın üyesiyle İzmir ekonomisinin itici gücü olduğunu vurgulayan Özgener, toplantının açılışında yaptığı konuşmada “ortak akıl” mesajı verdi.

“Göreve başladığımız günden bu yana, sektörlerinizdeki tecrübeleriniz, önerileriniz ve aktif katkılarınızla odamızın çalışmalarına yön veriyorsunuz. Sektörlerimizin gelişimi için gündeme getirdiğiniz tüm talepleri, ortak akılla hayata geçirmek için birlikte çalışıyoruz,” dedi.

Özgener ayrıca, küresel ve ulusal ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek İzmir’in ticari ve ekonomik hayatına yön verme sorumluluğunu üyelerle birlikte üstlendiklerini ifade etti.

YOĞUN KATILIMLI TOPLANTI

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında düzenlenen toplantıya, 80 farklı sektörden çok sayıda iş insanı katıldı. Özgener, toplantıda Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri de içeren kapsamlı bir sunum yaptı.