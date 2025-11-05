Olay 2 Kasım’da Menemen’de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Hamit Göksel Yılmaz, ters yönden gelerek yolda iki çocuğuyla yürüyen eski eşi Hatice Ekiz’e hızla çarpmıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Ekiz’in yanına yaklaşan Yılmaz’ın, “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” diyerek olay yerinden uzaklaştığı belirtilmişti.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri Ekiz’i hastaneye kaldırmıştı. Ayak bileği ve kaburgalarında kırık tespit edilen genç kadının bacağında kalıcı hasar ve sakat kalma riski bulunduğu ifade edilmişti.

Şüpheli aynı gün yakalandı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırının ardından çalışma başlattı. Hamit Göksel Yılmaz aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 kez şikayet, 13 suç kaydı

2010 yılında evlenen çiftin geçen yıl boşandığı öğrenildi. Hatice Ekiz’in evlilik boyunca uğradığı şiddet nedeniyle 8 kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Yılmaz’ın sabıka dosyasında kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu bildirildi.

“Beni üçüncü ayda çıkıp yine bulur diyor”

Hastanede tedavisi süren Ekiz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Eski eşim, çocuğumla yürürken arkadan arabayla çarptı. Ayağımın üstünden geçti. Bana ‘İstediğin yere şikayet et, nasıl olsa bir şey olmaz.

İki çocuğumuz için seni öldürmedim, sakat bıraktım’ dedi. ‘Girer 3 ay yatar çıkarım’ diye konuşuyor. Devletimizden yardım istiyorum. 14 yıl boyunca şiddet, hakaret, aşağılama gördüm. Kaçmaya çalıştım, hala kurtulamadım.”

“Evimin etrafında dolaşıyor, özel hayatıma karışıyor”

Ekiz, tehdit ve tacizlerin saldırıdan önce de devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Hiçbir şeyini istemedim, anlaşmalı boşandık ama hala peşimi bırakmıyor. Evimin, işimin etrafında dolaşıyor. Arkadaşlarıma sataşıyor.

Özel hayatıma müdahale ediyor. Çocuklarım da bu yaşananları hak etmiyor. Ailemle baş edebileceğimiz bir insan değil.”

“Çocuğuna acımayan bana acımaz”

Kadın kuaförü olarak ayakta çalıştığını ancak ayağının artık iş göremeyecek halde olduğunu vurgulayan Ekiz, şu çağrıda bulundu:

“Hayat mücadelesi verirken bir de sakat kaldım. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çıkarsa daha fazlasını yapacak. Korkmuyor. Çocuğuna acımayan bana mı acıyacak?

Tedavi olması gereken biri. Ölmek istemiyorum. Kadınlar yeterince korunamıyor. Her gün bir kadın öldürülüyor. Biz daha nasıl yaşayacağız?”