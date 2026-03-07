Son Mühür / Beste Temel- Karabağlar Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamdaki konumunu güçlendirmek ve hak farkındalığını artırmak amacıyla dev bir adım attı. Belediye; Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği ile el ele vererek Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) için resmi protokolü hayata geçirdi.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın yanı sıra İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher Gündoğan, KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pirgan Çakır ve belediye başkan yardımcıları katılım sağladı. Bu stratejik ortaklık; ilçedeki kadınların sosyal ve ekonomik haklarını öğrenmelerini, örgütlü mücadeleyi büyütmelerini ve kadın girişimciliğinin önünün açılmasını hedefliyor.

Kadın mücadelesine kurumsal güvence

Belediye Başkanı Helil Kınay, tören sırasında yaptığı konuşmada bu iş birliğinin kadın haklarını yerel düzeyde görünür kılmak adına kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Kınay, “Bu imza ile kadın emeğinin ve sözünün Karabağlar’da daha güçlü şekilde yer almasını sağlayacağız” dedi.

İlçede kadın odaklı çalışmaların köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Kınay, sürecin kurumsallaşmasına vurgu yaparak şunları ekledi: “Çalışmalar 2009’dan bu yana devam ediyor. Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin gönüllü çalışmalarıyla önemli bir farkındalık yaratıldı; çok büyük bir emek var. Bu imza, yapılan çalışmaların kurumsal bir politika ve tarih altına alınması anlamına geliyor. Bizler 58 mahalleye verdiğimiz hizmetleri kadınlarla ve kadın haklarıyla birlikte daha görünür kılacak, eşit ve adil bir kent yaşamını destekleyecek şekilde yürütüyoruz. Bu yolculuk İzmir’de de yayılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Dayanışmanın gücüyle geleceğe

İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Seher Gündoğan, Karabağlar ile 2009 yılından bu yana süregelen bağlarının yerel yönetim desteğiyle daha da sağlamlaştığını ve bu durumun hak mücadelesine büyük katkı sunduğunu dile getirdi. KİHEP Koordinatörü Duygu Dokuz ise kadın örgütlenmesinin önemine değinerek, imzalanan protokolün uzun yıllara dayanan bir çabanın meyvesi olduğunu belirtti.

Ücretsiz eğitim maratonu başlıyor

KİHEP bünyesinde hayata geçirilecek eğitim serisi, kadınların hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Toplamda 16 oturumdan oluşan ve her biri 4 saat sürecek olan program, 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlara hitap ediyor. Eğitim grupları, verimliliği artırmak adına 25 kişilik sınıflarla sınırlandırıldı.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından sertifikalandırılmış uzman grup yönlendiricilerinin yöneteceği derslerin sonunda, katılımcılara resmi sertifika verilecek. Ayrıca tüm eğitim materyalleri kadınlara tamamen ücretsiz olarak ulaştırılacak.