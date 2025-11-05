Son Mühür/ Beste Temel - İzmir ve Ege Bölgesi’nin gastronomik kimliğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen İzmir GastroFest sekizinci kez gerçekleştirildi. Kentin ilk gastronomi festivali olma özelliğini taşıyan etkinlik, bu yıl “Yemek ve Sanat” temasıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda büyük ilgiyle karşılandı. Festival, mutfak kültürü ile sanatın yaratıcılığını buluşturan programıyla ziyaretçilere keyifli bir gün yaşattı.

Şefler, üreticiler ve sanatçılar aynı sahnede

2018’de “Göç” temasıyla başlayan festival, bu yıl da Türkiye’nin önde gelen şeflerini, gastronomi uzmanlarını ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Programda; Şef söyleşileri ve atölyeler, yerel üreticilerle buluşmalar, restoran stantlarında tadımlar yer aldı. Doğanın sunduğu ürünlerin renk, doku ve formlarının sanatla birleştiği etkinlikte ziyaretçiler hem ilham veren anlatımlarla buluştu hem de lezzet keşifleri yaptı.

Gastro dünyasının buluşma noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik; Hande Arslanalp, Müge Akgün, Gamze İneceli ve Metin Suerkan’dan oluşan kurul tarafından planlandı. Festival; Pepsi, İstinyepark İzmir, Öztiryakiler, En Hotel, Usla Akademi, Barilla, Monreve Group, Arkas Sanat ve Harmoni Network sponsorluğunda, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi destekleriyle gerçekleşti. Programda Ahmet Güneştekin ana konuşmacı olarak sahne aldı. Ardından Bee Wilson, Elaine ML Tam, Xanthe Clay, Danilo Zanna ve Osman Sezener’in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Başkan Tugay: “İzmir’in lezzet mirası dünyaya tanıtılmalı”

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in köklü mutfak geleneğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İzmir zengin bir mutfak kültürüne sahip ve bu miras Avrupa’ya da büyük katkı sundu. Bu değeri tanıtmak, geçmişten bugüne taşıyanlara karşı bir sorumluluktur. Üretenlerimizin hak ettikleri değeri alması ve İzmir’in uluslararası saygınlığını güçlendirmesi açısından bu etkinlikler büyük önem taşır. Biz de bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceğiz.” Tugay, kentte 45 coğrafi işaretli tarımsal ürün bulunduğunu hatırlatarak bu değerlerin tanıtılmasının önemine değindi.

“Lezzetleri geleceğe miras bırakıyoruz”

Festivalin Düzenleme Kurulu Başkanı Hande Arslanalp, büyüyen etkinliğin İzmir’de gastronomi bilincini yükselttiğini vurguladı: “Her yıl güçlenerek büyüyen bir festivalde yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yemeğin sadece tüketimden ibaret olmadığına inananlarla aynı ortamda olmak büyük bir motivasyon. Beş duyumuzla algıladığımız gastronomik deneyimleri insanlık hafızasına taşımak için çalışıyoruz. İlgi çok yoğundu, İzmirliler dolu dolu bir gün geçirdi. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz.”