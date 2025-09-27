Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı ekim yapıldığı bilgisine ulaştı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Kovalamaca sonucu yakalandı

Ormanlık alana gelen şüpheli H.Ö., polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

68 yasaklı madde ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 68 yasaklı madde ve 278 gram yasaklı madde bulundu. Ayrıca yasaklı madde yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemelere de el konuldu.

Evinde silahlar çıktı

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 0,54 gram esrarın yanı sıra bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler emniyete götürülürken, soruşturma genişletildi.

Zanlının işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan H.Ö.’nün emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.