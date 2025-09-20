İzmir’in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi’nde taşınma sırasında korkunç bir olay yaşandı. 627 Sokak’ta bulunan apartmanda oturan H.Y, evini taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Taşınma esnasında 5. kattan nakliye asansörüne yüklenen koltuk, apartman bahçesinde bulunan küçük kızın üzerine düştü.

9 yaşındaki E.A. yaşamını yitirdi

Talihsiz olayda H.Y’nin kardeşi S.L’nin 9 yaşındaki kızı E.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen E.A. kurtarılamadı.

Nakliye çalışanları gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, nakliye firmasında çalışan M.G, E.G. ve A.H.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini ve olası ihmal durumlarını araştırıyor. Küçük kızın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Menderes’teki olay büyük üzüntü yarattı.