Yangın, saat 08.00 sıralarında Şehit Özgür Küçük Hisar Tepe Sosyal Tesisleri’nde çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Belediye başkanı tesiste inceleme yaptı

Yangın sonrası tesise gelen Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Coşkun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şehit Özgür Küçük Hisar Tepe Sosyal Tesisimizde gerçekleşen talihsiz olay neticesinde can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz.

İşletmemizi eskisinden daha güzel ve güçlü bir şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Yaraları beraber saracağız.”

Can kaybı yok, tesis ağır hasarlı

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak tesiste meydana gelen hasar nedeniyle sosyal tesisin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebini belirlemek için ekiplerin incelemeleri sürüyor. İlk belirlemelere göre kısa devre ihtimali üzerinde duruluyor. Detaylı raporun ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.