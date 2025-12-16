Son Mühür/ Beste Temel- İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) İzmir Şubesi, uzun soluklu kolektif bellek ve kültürel anlatı projesinin somut çıktısı olan “Ailemin Kadınları” başlıklı kitabını kamuoyuna sundu. BPW İzmir’in 2024-2025 dönemini kapsayan ve tam adı “Ailemin Kadınları / The Hidden Figures: Women of My Family” olan bu dikkat çekici proje, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) merkezinde gerçekleştirilen özel bir tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

Farklı coğrafyalardan gelen, çeşitlilik arz eden yaş ve kültürel geçmişlere sahip 12 kadın yazarın kaleme aldığı 14 hikâyeden oluşan bu eser, tarihsel kurgu metinlerini kullanarak toplumsal hafızanın derinliklerinde sessizliğe bürünmüş kadın öykülerini gün yüzüne çıkarma misyonunu üstleniyor. Kapsamlı yazın atölyeleri, titizlikle yürütülen hikâye derleme süreçleri ve editöryal çalışmaların ardından okuyucuyla buluşan kitap, çok dilli ve çok katmanlı yapısıyla önemli bir kolektif hafıza belgesi niteliği taşıyor.

Saklı kalan seslerin onurlandırılması: Şendinç'in vurgusu

BPW İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Şendinç, ortaya çıkan bu çalışmanın yalnızca kişisel bir vefa değil, aynı zamanda derinlikli bir tarihsel ve kültürel kolektif hafıza çalışması olduğunun altını çizdi. Bu eserin BPW’nin tarihinde önemli bir iz bırakacağını ve derneğin kurumsal belleğini geleceğe taşıyacağını ifade eden Şendinç, projeye dair şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kıymetli eser, farklı coğrafyalardan gelen ailelerimizde ve kültürümüzde saklı kalmış kadınlara bir ses verme ve onları hak ettikleri şekilde onurlandırma amacıyla yazılmıştır. 'Ailemin Kadınları', sessizliğe mahkûm edilmiş kadınlara duyulan vefanın, kadınlar arasındaki güçlü dayanışmanın ve yazının dönüştürücü, iyileştirici gücünün somut bir ürünüdür. Projemizin bu anlamlı kapanışı aslında yeni bir başlangıçtır; zira artık kolektif hatırlayışın yeni bir sesi var. Temel amacımız, bu saklı kalmış kadın hikâyeleriyle özellikle genç kadınlarımıza ilham vermek ve onları kendi yaşam öykülerini yazma konusunda cesaretlendirmektir. Bu değerli eserin oluşumunda büyük emek sarf eden yönetim kurulumuza, kültür sanat spor komitemize ve projede yer alan tüm üyelerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Toplumsal bellekte kalıcı iz bırakma gayesi

Proje Koordinatörü ve BPW İzmir Kültür, Sanat ve Spor Komitesi Başkanı Dr. Sevay İpek Aydın ise projeyi hayata geçirirken hedeflerinin sadece hikâye derlemekle sınırlı kalmayıp, toplumsal bellekte kalıcı bir iz bırakmak olduğuna dikkat çekti.

Kolektif hafızanın bir toplumun kimleri hatırlayıp kimleri göz ardı ettiğini belirleyen kritik bir mekanizma olduğunu dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle kadınların sessizleştirilmiş hikâyeleri, bu hafızada maalesef çoğu zaman kendine yer bulamaz. 'Ailemin Kadınları' kitabı, bu derin sessizlikleri hep birlikte duyulur kılma çabamızın en kıymetli sonucudur. Bir sivil toplum kuruluşu olarak kültürel belleğe katkı sunmanın önemine inanarak çıktığımız bu yolculukta, projemizin somut bir çıktısı olarak bu eseri literatüre kazandırmanın onurunu yaşıyoruz."