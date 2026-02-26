TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta gözler pazar günü oynanacak İzmir derbisine çevrildi. Karşıyaka ile Altay arasındaki tarihi rekabette siyah-beyazlı ekip istatistiklerde rakibinin önünde yer alıyor.

1912’de kurulan Karşıyaka ile 1914’te kurulan Altay, Türk futbolunun en köklü kulüpleri arasında gösterilirken, iki ekip ulusal düzeyde bugüne kadar 58 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Tarihi rekabette Altay üstün

1959’dan bu yana oynanan 58 resmi müsabakada Altay 24 galibiyet elde etti.

21 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Karşıyaka ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu tabloya göre siyah-beyazlılar, galibiyet sayısında ezeli rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda.

Derbilerin liglere göre dağılımı

İki köklü kulüp farklı lig ve organizasyonlarda birçok kez kozlarını paylaştı.

Süper Lig: 28 maç

1’inci Lig: 19 maç

Türkiye Kupası: 8 maç

2’nci Lig: 2 maç

3’üncü Lig: 1 maç

Pazar günü oynanacak mücadele, iki takımın 3’üncü Lig’deki ikinci randevusu olacak.

3’üncü Lig’de ilk maç 1-1 bitmişti

Sezonun ilk yarısında oynanan ve iki takımın 3’üncü Lig’deki ilk derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. Bu karşılaşma, yıllar sonra alt ligde buluşan iki köklü camianın rekabetine yeni bir sayfa açmıştı.

Son yıllardaki kritik randevular

2017-2018 sezonunda 2’nci Lig’de İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan iki maçta da taraflar birer kez 2-1’lik galibiyet elde etti.

2009-2010 sezonunda ise 1’inci Lig Play-Off Yükselme Grubu’nda İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelen iki ekip, sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılmıştı. O sezon her iki takım da Süper Lig hayalini gerçekleştirememişti.

Kentte 59’uncu derbi heyecanı

Altay ile Karşıyaka, ulusal düzeyde 59’uncu kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İzmir futbolunun iki asırlık çınarı, sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda köklü bir geleneğin de temsilcisi olarak sahaya çıkacak.

Pazar günü oynanacak mücadele, hem 3’üncü Lig 4’üncü Grup sıralamasını hem de tarihi rekabetin seyrini etkileyecek önemli bir viraj olacak.