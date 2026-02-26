Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Varlık Fonu, yıllardır elinde TCDD İzmir Limanı’nı işletecek operatör konusunda kararını verdi. Limanın yük kısmı işletmesi Albayrak Grubu’na verilmesini değerlendiren Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Sevindirici bir haber” dedi.

“Süreci yakından takip edeceğiz”

“Uzun süredir devam eden bilinmezliğin sonunda ortadan kalktığını görüyoruz” sözleriyle açıklamalarda bulunan Öztürk, “İzmir Alsancak Limanı’nın daha önce birçok taliplisi vardı. Dün sonunda devrin açıklandığının bilgisini aldık. İzmir Limanı ile ilgili yatırımların sonunda başlıyor olması bizim için sevindirici. Süreci yakından takip edeceğiz. Bu süreçte de bir İzmirli olarak ve Deniz Ticaret Odası olarak elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Ayrı tutulmaları öngörülüyordu”

Limanın kruvaziyer gemilerinin yanaştığı yolcu iskelesi bölümü sözleşmeden ayrı tutulmasının hatırlatılması üzerine de Öztürk, “Kruvaziyer için de her an bir haber gelebilir. Kruvaziyer ve yük olarak ayrılması öngörülüyordu zaten. Kruvaziyer kısmının da profesyonel bir firma tarafından en yakın zamanda değerlendirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.