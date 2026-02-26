Olay, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Aydın yönüne doğru seyir halinde olan 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Tek’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burcu Tek’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Burcu Tek’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazanın oluş şekli, sürücünün kusur durumu ve olayla ilgili diğer detayların belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.