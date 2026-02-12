Son Mühür- Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye’nin 81 iline atfedilen özellikleri içeren “Şehirlerin Karakter Haritası” başlıklı çalışma yeniden gündeme geldi. Listede her şehir için öne çıkarılan nitelikler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul’dan Adana’ya, İzmir’den Erzurum’a kadar birçok il, kendine özgü karakter tanımlamalarıyla paylaşımlarda yer aldı.

Büyükşehirler için dikkat çeken tanımlamalar

Hazırlanan içerikte İstanbul, “81 ilin özeti; hızlı, çevik ve her an tetikte” sözleriyle betimlendi. Başkent Ankara için “disiplinli ve ciddi memur vakarı” ifadesi kullanılırken, İzmir “özgürlükçü ve yaşamayı seven ruh” şeklinde tanımlandı.

Adana “delikanlı enerjisi ve samimiyet”, Bursa “Osmanlı efendisi duruşu ve sanayi disiplini”, Antalya ise “güneşin enerjisiyle yaşayan dünya vatandaşı” olarak listede yer aldı.

Karadeniz’de enerji ve hareketlilik vurgusu

Karadeniz illerinde dinamizm ve yüksek tempo öne çıktı. Trabzon için “inatçı ve tutkulu ruh”, Rize için “soru tamamlanmadan verilen hızlı cevap”, Giresun için ise “neşeli ve enerjik karakter” ifadeleri kullanıldı.

Samsun “lider ruhlu ve modern”, Ordu “vakur ve enerjik”, Artvin ise “doğaya bağlı ve eğitim seviyesi yüksek” nitelikleriyle sıralandı.

Doğu Anadolu’da vakar ve direnç ön planda

Doğu Anadolu illerine ilişkin tanımlamalarda direnç, vakar ve köklü kültür vurgusu dikkat çekti. Erzurum “Dadaş vakarı ve sert mizaç”, Kars “soğukkanlı ve kültürlü yapı”, Van ise “dostluk ve kahvaltı kültürü” ile anıldı.

Ağrı “zirveler kadar dik duruş”, Ardahan “soğuk iklime rağmen sıcak kanlı insanlar”, Erzincan ise “zorluklara karşı dayanıklılık” ifadeleriyle listede yer buldu.

Güneydoğu’da kadim geçmiş ve güçlü duruş

Güneydoğu Anadolu şehirleri için tarihsel derinlik ve güçlü ifade yeteneği öne çıkarıldı. Diyarbakır “kadim kültür ve güçlü hitabet”, Şanlıurfa “sabırlı ve köklü yapı”, Gaziantep ise “iş disiplini ve mutfak kültürü” ile tanımlandı.

Mardin “mistik ve masalsı atmosfer”, Batman “enerjik ve genç yapı”, Kilis “sınır şehri kimliği ve gastronomi” vurgusuyla listede yer aldı.

İç Anadolu’da sadelik ve gelenek

İç Anadolu illerinde daha çok sadelik, dürüstlük ve geleneksel yaşam tarzı öne çıktı. Konya “sabrın ve hoşgörünün kalesi”, Kayseri “pratik zeka ve ticari yetenek”, Sivas “yiğitlik ve memleket sevdası” ifadeleriyle tanımlandı.

Yozgat “sade ve dürüst yaşam”, Kırşehir “ozanlar diyarı ve derin ruh”, Aksaray ise “dingin ve mağrur karakter” şeklinde listelendi.

Ege ve Marmara’da yaşam tarzı vurgusu

Ege illerinde özgürlük, huzur ve yaşam keyfi teması öne çıktı. Muğla “sakin ve huzurlu”, Aydın “keyif odaklı yaşam”, Manisa “bereketli doğa sevgisi” ifadeleriyle paylaşıldı.

Marmara Bölgesi’nde ise sanayi, tarih ve kültürel çeşitlilik dikkat çekti. Kocaeli “sanayi disiplini”, Sakarya “kültürel mozaik”, Çanakkale “tarih bilinci ve özgür ruh” olarak tanımlandı.

İşte tam liste:

ADANA: Samimiyetin ve “delikanlı” enerjinin adresi

ADIYAMAN: Tarihin derinliklerinden gelen gizemli bir vakar

AFYONKARAHİSAR: Yolların kesiştiği noktadaki sabırlı bekleyiş

AĞRI: Zirveler kadar dik duran mert insanlar

AKSARAY: Derin vadiler gibi dingin, dağlar gibi mağrur

AMASYA: Şehzadelerden miras kalan nezaket ve zarafet

ANKARA: Disiplinli ve ciddi devlet geleneği

ANTALYA: Güneşin enerjisiyle yaşayan kozmopolit yapı

ARDAHAN: Soğuk iklimin en sıcak kanlı insanları

ARTVİN: Doğaya tutkun, eğitim seviyesi yüksek nazik zihinler

AYDIN: Zeytinyağı saflığında bir yaşam anlayışı

BALIKESİR: İki denizin huzurlu dengesi

BARTIN: Karadeniz’in romantik, sakin ve saklı limanı

BATMAN: Petrolün enerjisiyle büyüyen genç ve dinamik karakter

BAYBURT: Sessiz, sakin ve geleneklerine bağlı yapı

BİLECİK: Kuruluşun ve dirilişin sessiz, vakur tanığı

BİNGÖL: Dağların sarsılmaz ve güvenilir karakteri

BİTLİS: Taşın sağlamlığını karakterine yansıtan insanlar

BOLU: Gastronomi dünyasına yön veren sabırlı ustalar

BURDUR: Antik kentlerin gölgesinde mütevazı yaşam

BURSA: Osmanlı mirası ve sanayi disiplini

ÇANAKKALE: Tarih bilinci yüksek, özgür ve aydın ruh

ÇANKIRI: Tuz kadar net ve geleneklerine bağlı karakter

ÇORUM: Misafirperverliğiyle öne çıkan Anadolu kenti

DENİZLİ: Tekstil gücü ve çalışma azmi

DİYARBAKIR: Kadim kültür ve güçlü hitabet geleneği

DÜZCE: Doğayla iç içe dinamik yapı

EDİRNE: Neşeli, müzikle iç içe samimi karakter

ELAZIĞ: “Gakgoş” kültürü ve sözünün eri olma anlayışı

ERZİNCAN: Zorluklara karşı dayanıklı ve hoşgörülü duruş

ERZURUM: “Dadaş” vakarı ve sert mizaç

ESKİŞEHİR: Modern, sanatsever ve genç ruh

GAZİANTEP: İş disiplini ve güçlü mutfak kültürü

GİRESUN: Neşeli ve enerjik Karadeniz karakteri

GÜMÜŞHANE: Yayla sakinliği ve samimi insan yapısı

HAKKARİ: Zirvelerin gölgesinde dirençli yaşam

HATAY: Medeniyetlerin buluştuğu hoşgörü iklimi

IĞDIR: Sınır komşuluklarının getirdiği kültürel mozaik

ISPARTA: Gül kokulu sokakların çalışkan insanları

İSTANBUL: 81 ilin özeti; hızlı ve tetikte yaşam

İZMİR: Özgürlükçü ve yaşam dolu ruh

KARABÜK: Demir ve çeliğin şekillendirdiği güçlü karakter

KARAMAN: Dil ve tarih mirasıyla vakur duruş

KARS: Soğukkanlı ve kültürlü yapı

KASTAMONU: Doğaya bağlı ve sağlam karakter

KAYSERİ: Pratik zeka ve ticari beceri

KAHRAMANMARAŞ: Kurtuluş ruhunu yansıtan güçlü duruş

KIRIKKALE: Sanayi gücüyle özdeşleşen Anadolu mertliği

KIRKLARELİ: Trakya neşesi ve bağ kültürü

KIRŞEHİR: Ozanlar geleneği ve derin ruh

KİLİS: Sınır kenti kimliği ve mutfak zenginliği

KOCAELİ: Sanayi disiplini ve çalışkanlık

KONYA: Hoşgörü ve geleneksel değerler

KÜTAHYA: Sanat ve zanaatla özdeş zarif yapı

MALATYA: Sıcakkanlı ve dengeli karakter

MANİSA: Bereketli toprakların çalışkan insanı

MARDİN: Tarih ve mistisizmin iç içe geçtiği atmosfer

MERSİN: Ticari dinamizm ve Akdeniz hareketliliği

MUĞLA: Sakinlik ve huzur anlayışı

MUŞ: Geniş coğrafyanın geniş gönüllü insanları

NEVŞEHİR: Turizm ve masalsı coğrafya kimliği

NİĞDE: Dürüstlük ve netlik vurgusu

ORDU: Vakur ve enerjik yapı

OSMANİYE: Bereketli toprakların çalışkan insanı

RİZE: Hızlı ve atak Karadeniz ruhu

SAKARYA: Kültürel çeşitliliğiyle mozaik yapı

SAMSUN: Lider ruhlu ve modern kent kimliği

SİİRT: Köklü değerler ve sabır vurgusu

SİNOP: Hayatla barışık ve sakin yaşam

SİVAS: Yiğitlik geleneği ve memleket sevdası

ŞANLIURFA: Kadim geçmiş ve sabırlı duruş

ŞIRNAK: Dirençli ve güçlü toplumsal yapı

TEKİRDAĞ: Trakya kültürü ve neşeli sofralar

TOKAT: Anadolu beyefendiliği ve sakinlik

TRABZON: İnatçı ve tutkulu karakter

TUNCELİ: Eğitim ve sorgulayıcı kimlik

UŞAK: Girişimci ve yenilikçi ruh

VAN: Dostluk ve kahvaltı kültürü

YALOVA: Huzurlu ve sakin yaşam alanı

YOZGAT: Sade ve dürüst Anadolu kimliği

ZONGULDAK: Emek ve alın teriyle özdeşleşen kent