Son Mühür- Sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye’nin 81 iline atfedilen özellikleri içeren “Şehirlerin Karakter Haritası” başlıklı çalışma yeniden gündeme geldi. Listede her şehir için öne çıkarılan nitelikler, kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul’dan Adana’ya, İzmir’den Erzurum’a kadar birçok il, kendine özgü karakter tanımlamalarıyla paylaşımlarda yer aldı.
Büyükşehirler için dikkat çeken tanımlamalar
Hazırlanan içerikte İstanbul, “81 ilin özeti; hızlı, çevik ve her an tetikte” sözleriyle betimlendi. Başkent Ankara için “disiplinli ve ciddi memur vakarı” ifadesi kullanılırken, İzmir “özgürlükçü ve yaşamayı seven ruh” şeklinde tanımlandı.
Adana “delikanlı enerjisi ve samimiyet”, Bursa “Osmanlı efendisi duruşu ve sanayi disiplini”, Antalya ise “güneşin enerjisiyle yaşayan dünya vatandaşı” olarak listede yer aldı.
Karadeniz’de enerji ve hareketlilik vurgusu
Karadeniz illerinde dinamizm ve yüksek tempo öne çıktı. Trabzon için “inatçı ve tutkulu ruh”, Rize için “soru tamamlanmadan verilen hızlı cevap”, Giresun için ise “neşeli ve enerjik karakter” ifadeleri kullanıldı.
Samsun “lider ruhlu ve modern”, Ordu “vakur ve enerjik”, Artvin ise “doğaya bağlı ve eğitim seviyesi yüksek” nitelikleriyle sıralandı.
Doğu Anadolu’da vakar ve direnç ön planda
Doğu Anadolu illerine ilişkin tanımlamalarda direnç, vakar ve köklü kültür vurgusu dikkat çekti. Erzurum “Dadaş vakarı ve sert mizaç”, Kars “soğukkanlı ve kültürlü yapı”, Van ise “dostluk ve kahvaltı kültürü” ile anıldı.
Ağrı “zirveler kadar dik duruş”, Ardahan “soğuk iklime rağmen sıcak kanlı insanlar”, Erzincan ise “zorluklara karşı dayanıklılık” ifadeleriyle listede yer buldu.
Güneydoğu’da kadim geçmiş ve güçlü duruş
Güneydoğu Anadolu şehirleri için tarihsel derinlik ve güçlü ifade yeteneği öne çıkarıldı. Diyarbakır “kadim kültür ve güçlü hitabet”, Şanlıurfa “sabırlı ve köklü yapı”, Gaziantep ise “iş disiplini ve mutfak kültürü” ile tanımlandı.
Mardin “mistik ve masalsı atmosfer”, Batman “enerjik ve genç yapı”, Kilis “sınır şehri kimliği ve gastronomi” vurgusuyla listede yer aldı.
İç Anadolu’da sadelik ve gelenek
İç Anadolu illerinde daha çok sadelik, dürüstlük ve geleneksel yaşam tarzı öne çıktı. Konya “sabrın ve hoşgörünün kalesi”, Kayseri “pratik zeka ve ticari yetenek”, Sivas “yiğitlik ve memleket sevdası” ifadeleriyle tanımlandı.
Yozgat “sade ve dürüst yaşam”, Kırşehir “ozanlar diyarı ve derin ruh”, Aksaray ise “dingin ve mağrur karakter” şeklinde listelendi.
Ege ve Marmara’da yaşam tarzı vurgusu
Ege illerinde özgürlük, huzur ve yaşam keyfi teması öne çıktı. Muğla “sakin ve huzurlu”, Aydın “keyif odaklı yaşam”, Manisa “bereketli doğa sevgisi” ifadeleriyle paylaşıldı.
Marmara Bölgesi’nde ise sanayi, tarih ve kültürel çeşitlilik dikkat çekti. Kocaeli “sanayi disiplini”, Sakarya “kültürel mozaik”, Çanakkale “tarih bilinci ve özgür ruh” olarak tanımlandı.
İşte tam liste:
ADANA: Samimiyetin ve “delikanlı” enerjinin adresi
ADIYAMAN: Tarihin derinliklerinden gelen gizemli bir vakar
AFYONKARAHİSAR: Yolların kesiştiği noktadaki sabırlı bekleyiş
AĞRI: Zirveler kadar dik duran mert insanlar
AKSARAY: Derin vadiler gibi dingin, dağlar gibi mağrur
AMASYA: Şehzadelerden miras kalan nezaket ve zarafet
ANKARA: Disiplinli ve ciddi devlet geleneği
ANTALYA: Güneşin enerjisiyle yaşayan kozmopolit yapı
ARDAHAN: Soğuk iklimin en sıcak kanlı insanları
ARTVİN: Doğaya tutkun, eğitim seviyesi yüksek nazik zihinler
AYDIN: Zeytinyağı saflığında bir yaşam anlayışı
BALIKESİR: İki denizin huzurlu dengesi
BARTIN: Karadeniz’in romantik, sakin ve saklı limanı
BATMAN: Petrolün enerjisiyle büyüyen genç ve dinamik karakter
BAYBURT: Sessiz, sakin ve geleneklerine bağlı yapı
BİLECİK: Kuruluşun ve dirilişin sessiz, vakur tanığı
BİNGÖL: Dağların sarsılmaz ve güvenilir karakteri
BİTLİS: Taşın sağlamlığını karakterine yansıtan insanlar
BOLU: Gastronomi dünyasına yön veren sabırlı ustalar
BURDUR: Antik kentlerin gölgesinde mütevazı yaşam
BURSA: Osmanlı mirası ve sanayi disiplini
ÇANAKKALE: Tarih bilinci yüksek, özgür ve aydın ruh
ÇANKIRI: Tuz kadar net ve geleneklerine bağlı karakter
ÇORUM: Misafirperverliğiyle öne çıkan Anadolu kenti
DENİZLİ: Tekstil gücü ve çalışma azmi
DİYARBAKIR: Kadim kültür ve güçlü hitabet geleneği
DÜZCE: Doğayla iç içe dinamik yapı
EDİRNE: Neşeli, müzikle iç içe samimi karakter
ELAZIĞ: “Gakgoş” kültürü ve sözünün eri olma anlayışı
ERZİNCAN: Zorluklara karşı dayanıklı ve hoşgörülü duruş
ERZURUM: “Dadaş” vakarı ve sert mizaç
ESKİŞEHİR: Modern, sanatsever ve genç ruh
GAZİANTEP: İş disiplini ve güçlü mutfak kültürü
GİRESUN: Neşeli ve enerjik Karadeniz karakteri
GÜMÜŞHANE: Yayla sakinliği ve samimi insan yapısı
HAKKARİ: Zirvelerin gölgesinde dirençli yaşam
HATAY: Medeniyetlerin buluştuğu hoşgörü iklimi
IĞDIR: Sınır komşuluklarının getirdiği kültürel mozaik
ISPARTA: Gül kokulu sokakların çalışkan insanları
İSTANBUL: 81 ilin özeti; hızlı ve tetikte yaşam
İZMİR: Özgürlükçü ve yaşam dolu ruh
KARABÜK: Demir ve çeliğin şekillendirdiği güçlü karakter
KARAMAN: Dil ve tarih mirasıyla vakur duruş
KARS: Soğukkanlı ve kültürlü yapı
KASTAMONU: Doğaya bağlı ve sağlam karakter
KAYSERİ: Pratik zeka ve ticari beceri
KAHRAMANMARAŞ: Kurtuluş ruhunu yansıtan güçlü duruş
KIRIKKALE: Sanayi gücüyle özdeşleşen Anadolu mertliği
KIRKLARELİ: Trakya neşesi ve bağ kültürü
KIRŞEHİR: Ozanlar geleneği ve derin ruh
KİLİS: Sınır kenti kimliği ve mutfak zenginliği
KOCAELİ: Sanayi disiplini ve çalışkanlık
KONYA: Hoşgörü ve geleneksel değerler
KÜTAHYA: Sanat ve zanaatla özdeş zarif yapı
MALATYA: Sıcakkanlı ve dengeli karakter
MANİSA: Bereketli toprakların çalışkan insanı
MARDİN: Tarih ve mistisizmin iç içe geçtiği atmosfer
MERSİN: Ticari dinamizm ve Akdeniz hareketliliği
MUĞLA: Sakinlik ve huzur anlayışı
MUŞ: Geniş coğrafyanın geniş gönüllü insanları
NEVŞEHİR: Turizm ve masalsı coğrafya kimliği
NİĞDE: Dürüstlük ve netlik vurgusu
ORDU: Vakur ve enerjik yapı
OSMANİYE: Bereketli toprakların çalışkan insanı
RİZE: Hızlı ve atak Karadeniz ruhu
SAKARYA: Kültürel çeşitliliğiyle mozaik yapı
SAMSUN: Lider ruhlu ve modern kent kimliği
SİİRT: Köklü değerler ve sabır vurgusu
SİNOP: Hayatla barışık ve sakin yaşam
SİVAS: Yiğitlik geleneği ve memleket sevdası
ŞANLIURFA: Kadim geçmiş ve sabırlı duruş
ŞIRNAK: Dirençli ve güçlü toplumsal yapı
TEKİRDAĞ: Trakya kültürü ve neşeli sofralar
TOKAT: Anadolu beyefendiliği ve sakinlik
TRABZON: İnatçı ve tutkulu karakter
TUNCELİ: Eğitim ve sorgulayıcı kimlik
UŞAK: Girişimci ve yenilikçi ruh
VAN: Dostluk ve kahvaltı kültürü
YALOVA: Huzurlu ve sakin yaşam alanı
YOZGAT: Sade ve dürüst Anadolu kimliği
ZONGULDAK: Emek ve alın teriyle özdeşleşen kent