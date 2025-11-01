Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan komisyon değerlendirmesi ve İzBB Meclis onayı sonucunda “engelli bireylerin erişimine uygun kamuya açık mekânlar” arasında yer aldı. Bu kapsamda bina, “Kırmızı Bayrak” ödülüne layık görüldü.

Törenle teslim edildi

Alaçatı Ek Hizmet Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen törende, Kırmızı Bayrak belediye yetkililerine teslim edildi. Etkinlik; kokteyl, konuşmalar ve buluşmalarla devam etti. Yerel yöneticiler, belediye personeli ve vatandaşlar törene katıldı.

“Bu ödül eşit yaşam hakkının sembolü”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Kırmızı Bayrak’ın yalnızca bir ödül değil, toplumsal duyarlılığın simgesi olduğuna vurgu yaptı: “Bu ödül, her bireyin eşit ve onurlu yaşam hakkına duyduğumuz saygıyı simgeliyor. Engelleri kaldırmanın yalnızca rampalar ve asansörlerle değil; bakış açısıyla ve eşit hizmet anlayışıyla mümkün olduğuna inanıyoruz.”

Durmaz, belediyenin engelsiz yaşam çalışmalarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Engelsiz Yaşam Merkezimiz, evde bakım ve fizik tedavi desteklerimiz, erişilebilir plaj girişlerimiz, engelsiz spor okullarımızla sosyal katılımı güçlendiriyoruz. Çeşme’de herkes için eşit, güvenli ve kapsayıcı bir yaşam hedefliyoruz.”

“Engelsiz bir Türkiye için umut”

Törenin açılış konuşmasını yapan Kırmızı Bayrak Komisyonu Üyesi ve Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Dr. Gülgün Yorgancılar ise uygulamanın yaygınlaşmasını temenni ederek, “Diliyorum ki bu örnek çalışma tüm ilçelere yayılır ve engelsiz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ederiz” dedi.

Çalışmalar sürecek

Çeşme Belediyesi, Kırmızı Bayrak’ın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, erişilebilirlik ve kapsayıcılık çalışmalarını ilçe genelinde genişletme kararlılığını vurguladı.