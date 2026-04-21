İzmir'in topraklarında son dönemin en dikkat çeken adımlarından biri kuşkonmaz üretimi. Su tasarrufunun yapılması ve ekonomik getirisinin fazlalığıyla tanınan bilinen kuşkonmaz üretimi İzmir’i Türkiye’nin zirvesine taşımaya oynuyor.

İzmir yeni döneme başlıyor

Türkiye genelinde 16 farklı ilde yetiştirilen ve hasat sezonu bütün hızıyla süren kuşkonmazda, İzmir yeni bir döneme başlıyor.

Olağan verilere göre üretim miktarında 12. sırada bulunan bölgede, üretim alanları hızla büyüyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, özellikle Tire ilçesinin bu konuda öncü olduğunu dile getirerek, alana dair yönelik özel bir destek paketi düzenlediklerini duyurdu.

"İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için gayret göstereceğiz"

Kuşkonmazın su kullanımının yetersizliğine ve uzun ömürlü yapısına değinen İl Müdürü Kahraman Akdoğan,

"Değer katan ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığı olarak verdiğimiz önem gün geçtikçe artıyor. Kuşkonmaz da bunlardan biri.

Dönümde 10 ton civarı verim alınıyor. Bir de çok yıllık bir bitki, 10-15 yıl ürün veriyor, 3'üncü yılda pik seviyeye ulaşıyor."

Akdoğan, daha önce yurt dışından getirilen ürünün artık yerli olanaklarla piyasaya sürüldüğünü ifade ederek,

"Bunu yerli üretime çeviriyoruz, ürün gamını genişletip katma değerli bir ürün kazandırıyoruz. Türkiye'de de üretimi gün geçtikçe artıyor. Çok fazla talep var.

Tire'ye kuşkonmaz fidesi konusunda özel bir takviye vereceğiz. Kuşkonmaz üretiminde İzmir'i birinci sıraya çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Hedef 200 bin metrekare

Tire’nin Eskioba Mahallesi’nde üretime adım atan üretici Ömer Avinç, 2024 yılında 20 bin metrekare ile başladıkları yolda hızla 130 bin metrekareye ulaştıklarını söyledi.

200 bin metrekareyi hedeflediklerini söyleyen Avinç, kuşkonmazın getirisine dikkat çekerek, tam verime geçildiğinde dekardan 1 ton ürün aldıklarını ve hasadın bahar aylarında 3 ay sürdüğünü aktardı.

İşe girmek isteyen diğer çiftçilere rehberlik etmeye hazırlar

Projenin ortaklarından Sümeyye Kınalı ise kuşkonmazın hem üretim hem de tüketim kısmında ayrı bir yeri olduğunun altını çizdi.

Ürünlerin yalnızca iç pazarda kalmadığını, yurt dışına da iletildiğini belirten Kınalı, bu alanda büyümeye kararlı olduklarını ifade etti. Tireli üreticiler, bu karlı işe girmek isteyen diğer çiftçilere de rehberlik etmeye hazır olduklarının altını çizdi.